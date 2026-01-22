Simulacro en el Port de Tarragona: amenaza de bomba en la terminal de cruceros

La unidad de los TEDAX de la Guardia Civil se ha encargado de retirar el artefacto explosivo durante el simulacro que se ha realizado en el Puerto de Tarragona.ACN

El Port de Tarragona ha simulado este jueves por la mañana una amenaza de artefacto explosivo en la terminal de cruceros con la participación de una cincuentena de personas. En el ejercicio, un individuo ha colocado una mochila sospechosa en la entrada de la terminal y se ha dado a la fuga. Una llamada anónima ha alertado de la presencia de un paquete sospechoso, un escenario que ha comportado la activación del protocolo de seguridad de la infraestructura.

Durante la prueba se ha perimetrat la zona, a fin de que la unidad canina de la Guardia Civil localizaran y los TEDAX retiraran el explosivo. Por su parte, los Mossos d'Esquadra también han hecho las comprobaciones pertinentes al vehículo del individuo, que han detenido en una zona próxima al recinto portuario.

El objetivo del simulacro ha estado verificar procedimientos, especialmente los vinculados con amenazas de explosivos, además de poner a prueba los protocolos de coordinación entre los actores implicados. Así, en el ejercicio han intervenido Policía Portuaria, Mossos d'Esquadra, Guardia Urbana de Tarragona, Policía Nacional, Guardia Civil, Capitanía Marítima y Salvamento Marítimo. El de este jueves ha sido el primer simulacro de este tipo que se ha realizado a la terminal de cruceros de la infraestructura portuaria.

La prueba ha empezado a las 10:15 horas, momento en que un individuo ha dejado una mochila sospechosa justo ante una de las entradas de la terminal situada en el Moll de Baleares. Justo después, el hombre ha abandonado la zona en coche, lo ha estacionado cerca del Moll de Costa y se ha dado a la fuga. En paralelo, la Policía Portuaria ha recibido una llamada anónima alertando de la existencia de un paquete sospechoso, hecho que ha comportado la activación de los protocolos de seguridad. Así, agentes de la Guardia Civil han acordonado la zona y se han hecho las primeras comprobaciones para localizar el artefacto con la unidad canina del cuerpo. Han estado dos los perros que se han encargado de confirmar la peligrosidad del paquete, que posteriormente, ha sido desactivado y retirado por parte de la unidad de los TEDAX de la Guardia Civil.

En paralelo, la unidad de los TEDAX de los Mossos d'Esquadra ha comprobado la seguridad del vehículo del sospechoso, que ha aparcado en zona urbana. Posteriormente, se ha detenido al individuo en una zona próxima al recinto portuario. Por su parte, la Policía Portuaria ha sobrevolado la terminal de cruceros con drones, mientras que la Guardia Urbana ha participado en la zona pública con patrullas de seguridad ciudadana y unidad de drones. Al ejercicio también se ha añadido la Policía Nacional con tareas de identificación del sospechoso.

Unos diez simulacros el año

Este es uno de la decena de ejercicios que se llevan a cabo a lo largo del año al Puerto de Tarragona y que permiten ensayar la respuesta ante diferente tipo de emergencias o amenazas. A la vez, se ha podido comprobar la aplicación de los protocolos de coordinación, así como analizar el funcionamiento de herramientas y la respuesta ofrecida. Una tarea que se ha llevado a cabo desde la sala de emergencias del edificio de la Autoridad Portuaria de Tarragona, desde donde se ha coordinado todo el operativo del simulacro, que ha tenido una duración de unas dos horas.