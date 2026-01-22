Empleados ferroviarios de Tarragona hacen 5 minutos de silencio en recuerdo a las víctimas de los accidentes

Trabajadores de Renfe participando en los cinco minutos de silencio hechos en el vestíbulo de la estación de Tarragona.ACN

Los empleados ferroviarios han vuelto a hacer cinco minutos de silencio en recuerdo a las víctimas de los accidentes ferroviarios, especialmente al maquinista en prácticas que perdió la vida después de un accidente en Gelida este martes por la noche.

En Tarragona, se han concentrado en el vestíbulo más de 50 personas, entre las cuales había maquinistas, interventores y trabajadores del grupo Renfe. Cinco minutos después, se ha roto el silencio con un aplauso de todos los presentes. En Barcelona, más de un centenar de trabajadores se han situado formando un medio corro en el vestíbulo de la estación de Sants y han estado en silencio para homenajear a su compañero.

Mientras tanto, los representantes del sindicato mayoritario de maquinistas Semaf continúan reunidos con miembros del Gobierno, de Adif y de Renfe para abordar la recuperación del servicio de Rodalies, que no funciona desde el martes por la noche.