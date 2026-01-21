Junts ve motivos «electoralistas» en la política de la Diputación con el camino de ronda de la Savinosa

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El ‘culebrón’ del camino de ronda de la Savinosa continúa presente en la arena política en la ciudad. La última parte al pronunciarse al respecto ha sido el grupo municipal de Junts per Catalunya, que ha cargado duramente contra el cambio de opinión de la Diputación. En un comunicado, los juntaires consideran que las exposiciones de la presidenta Noemí Llauradó evidencian un «comportamiento errático e incoherente».

«Primero se impulsa el proyecto, después se aprueba, se licita y, finalmente, se frena», denuncian desde Junts. «Entendemos que una eventual paralización respondería más a criterios electorales que a criterios técnicos o de interés general», añaden. Llauradó expuso que los cambios que quieren añadir son para buscar «la excelencia» en materia de sostenibilidad.

Con todo, el grupo municipal quiere dejar claro que sí que defienden, si hay, mejoras puntuales que puedan introducirse sin parar las obras, escuchando a los vecinos de las asociaciones adyacentes y su proyecto, y respondan a «demandas razonables». «Parar el proyecto podría suponer que el Camino de Ronda no se materializara en los próximos tres o cuatro años, con el perjuicio evidente que eso comportaría para la ciudad», concluyen.

Aparte, el grupo municipal de En Comú Podem ha impulsado una herramienta ciudadana para frenar el proyecto. El buzón permite enviar mensajes cortos a los impulsores del camino de ronda. «Cuanto más cartas, más presión política. Si no lo detenemos ahora, el daño puede ser irreversible», indican desde la formación lila.