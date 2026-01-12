La Guardia Urbana controlará la velocidad de los patinetes eléctricos

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana ha adquirido un cinemómetro portátil con el objetivo de reforzar el control de la velocidad de los vehículos de movilidad personal (VMP). Los agentes de la policía tarraconense durante los patrullajes y los controles de tráfico han detectado que algunos de estos vehículos circulaban por encima del límite de velocidad establecido, fijado en 25 km/h según la normativa vigente. Este exceso de velocidad incrementa el riesgo de accidentes, la gravedad de las lesiones y dificulta la convivencia con peatones y otros usuarios de la vía.

La nueva herramienta, adquirida por 8.179 euros, permitirá agilizar y mejorar la tarea de verificación de la velocidad. Hasta ahora, los agentes tenían que comprobar los patinetes utilizando el cinemómetro móvil de la División de Tráfico en una vía cerrada a la circulación o bien desplazarse hasta las instalaciones de la ITV para poder hacer la prueba.

El Intendente Jefe de la Guardia Urbana, Manel Vázquez, destaca que esta adquisición «representa un paso adelante en la seguridad vial y en la regulación de una movilidad que está evolucionando muy rápidamente». En este sentido, añade que el uso de los patinetes eléctricos (VMP) está «consolidado en la ciudad, y por eso hace falta que su uso sea responsable y respetuoso con las normas y con la ciudadanía». Hay que destacar que la policía tarraconense es la primera de Cataluña al adquirir este tipo de dispositivo controlador de velocidad.

Una vez los agentes reciban la formación necesaria para poder hacer uso, este ya se incorporará al servicio diario. Eso permitirá en los agentes realizar controles más precisos y frecuentes en diferentes puntos de la ciudad, tanto en vías principales como en zonas de convivencia. El objetivo es fomentar un uso seguro de los VMP y reducir conductas de riesgo.

Durante el 2025, se realizaron 28 pruebas de velocidad en VMP, 20 de las cuales acabaron en diligencias judiciales por un delito contra la seguridad vial y 8 en denuncias administrativas.

Por otra parte, la Guardia Urbana recuerda que los patinetes eléctricos son vehículos a todos los efectos y, por lo tanto, están sujetos a las mismas obligaciones que el resto de usuarios de la vía en materia de seguridad vial y respecto de los límites de velocidad.

Exceso de velocidad y manipulación de los VMP

El exceso de velocidad de los VMP se produce por dos razones bien diferenciadas. Por una parte, algunos usuarios manipulan estos vehículos a fin de que estos puedan coger una coger superior a la fijada cuando el aparato sale de fábrica.

Por la otra, hay empresas, mayoritariamente extranjeras, que venden unos tipos de patinetes eléctricos no homologados como vehículo de movilidad personal (VMP). Los compradores adquieren estos patinetes pensándose que el aparato es reglamentario, pero por sus características técnicas son considerados vehículos de motor. Algunos de estos vehículos pueden llegar a una velocidad máxima de 100 km/h, cuando tendrían que estar limitados a 25 km/h.

Por todo ello, desde la Guardia Urbana se recomienda a los nuevos compradores que, antes de la adquisición de un VMP, se aseguren de que cumple todos los requisitos técnicos para ser considerado un vehículo de movilidad personal y que comprueben el listado de los homologados que aparecen a la web de la DGT. Y sobre todo, se pide que no se manipule ningún vehículo porque se pone en riesgo la integridad física de la persona conductora y de otros usuarios de la vía.