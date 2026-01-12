Gina Fort se convierte en la primera mujer cap de colla de la ciudad de Tarragona

Gina Fort se ha convertido en la primera mujer cap de colla de una colla castellera en la ciudad de Tarragona. Fort encabezará la Colla Jove Xiquets de Tarragona junto con el nuevo presidente, Edu Álvarez. Los dos tomarán el relevo de Adrià Calvet y Yasmina Armesto y liderarán los del Cós del Bou durante este 2026 y también el 2027.

La Asamblea General de los lilas escogió por 265 votos a favor su candidatura, 8 en contra y 1 abstención. De esta manera, Gina Fort hace historia al ser la primera mujer al ponerse al frente de uno de las collas tarraconenses en la ciudad.

Según ha explicado Fort en la misma Asamblea, los grandes objetivos de esta temporada pasarán por hacer castillos más grande y con más seguridad y, en sus propias palabras con esta gran premisa en mente, trabajaremos para poder adelantar toda la gama que podamos y en vistas ya puestas en el hito de octubre».

Por su parte, Álvarez ha explicado que «la Colla Jove es, actualmente, una de las entidades que mueve más masa social de Tarragona. En este sentido, trabajaremos para ser un revulsivo social para la ciudad y para el territorio, yendo de la mano de otras agrupaciones para hacer de Tarragona la ciudad que volamos».

Además, uno de los retos será seguir ampliando la masa social de la colla. «Queremos que muchos castellers que hace tiempo que no se ponen la camisa vuelvan a ensayo». Álvarez también trabajará para dar pasos adelante para la ampliación del local de los lilas.

En el equipo técnico, al lado de Gina Fort, estarán Àlex Moran como subcap de colla; Laura Lloses como cap de canalla; Jordi Crespo como cap de troncs; y Gorka Bertran como cap de pinyes. Xavi Ribera será la mano derecha de Edu Álvarez como vicepresidente en una junta directiva con cinco áreas. El primer ensayo general de la temporada 2026 será el 6 de marzo, un mes en que en las postrimerías ya se volverá a las plazas.