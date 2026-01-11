Marcha lenta de tractores en Tarragona: afectaciones al tráfico por las protestas de los payeses

Los payeses tarraconenses se movilizarán este domingo al mediodía para mostrar su rechazo hacia el acuerdo UE-Mercosur. Lo harán con una marcha lenta de tractores que recorrerá la Rambla Nova y finalizará con la lectura de un manifiesto en la plaza Imperial.

Además, los payeses mantienen este domingo por la mañana los bloqueos en la AP-7, la N-II, la C-16 y el acceso en el Port de Tarragona para protestar contra este mismo acuerdo comercial. La AP-7 continúa corte en ambos sentidos en un tramo de 18 kilómetros entre Borrassà (Alt Empordà) y Vilademuls (Pla de l'Estany); la N-II en un tramo de 8 kilómetros entre Bàscara y Pontós (Alt Empordà); la C-16, en unos cinco kilómetros entre Berga y Casserres (Berguedà) y también el acceso al Port de Tarragona por la A-27.

En paralelo, la C-38 en el cuello de Ares (Ripollès) tiene restringido el paso de camiones. Por otra parte, los manifestantes levantaron ayer sábado al mediodía el corte de la A-2 en Fondarella, en el Pla d'Urgell, y también se desconvocaron los bloqueos en Sort y el Pont de Suert.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, celebró el fin de estos cortes de los payeses en Lleida, el Pont de Suert y Sort y reclamó «responsabilidad» en el resto para evitar «malos mayores».

En Tarragona, el bloqueo en el puerto se mantiene aunque durante el sábado ha habido contactos con el conseller Ordeig, a quien han exigido que vaya a Madrid a blindar las cláusulas que tienen que proteger al campesinado, un requisito sin el cual no piensan levantar el corte. De hecho, en una asamblea este sábado por la noche, se ha ratificado el bloqueo del A-27. Situación similar a Pontós (Alt Empordà), donde vecinos de la zona se han acercado a la concentración para dar apoyo a los payeses.

Portavoces de Revolta Pagesa ya han advertido a lo largo del día que veían «muy difícil» levantar la acampada, han avisado de que «pueden aguantar mucho» y que no notan el cansancio porque «hacen turnos y cada día pueden pasar por casa». De hecho, han vaticinado que las protestas pueden subir de tono si no hay implicación del Gobierno con el fin de parar o cambiar el acuerdo con Mercosur.

Con el aval de España, la UE ha dado luz verde a un tratado de comercio todavía para rubricar que, según agricultores y ganaderos, supondrá la llegada masiva a Europa de productos de Latinoamérica más baratos y sin requisitos de calidad y seguridad que marcan las regulaciones que se aplican al campesinado catalán.