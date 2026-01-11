El lunes empiezan las obras de asfaltado de la calle Prat de la Riba de Tarragona

Imagen de la señalización en Prat de la RibaAyuntamiento de Tarragona

Mañana empezarán las obras de asfaltado de la calle Prat de la Riba. La actuación cuenta con un presupuesto de 137.695,71 euros más IVA y está previsto que tenga una duración aproximada de un mes.

Los trabajos se iniciarán con una primera fase de obra civil, que incluirá la adecuación de las aceras, las plataformas de contenedores y las paradas del EMT. Durante estos primeros días, no habrá afectaciones al tránsito rodado, pero sí a las reservas de aparcamiento.

Posteriormente, se llevará a cabo el asfaltado de la calle. Durante este periodo, la circulación quedará restringida y sólo podrán transitar los vehículos del EMT y los vecinos, en horario de 18 h a 8 h.

Finalmente, los trabajos se completarán con la pintura de la señalización vial. Esta última fase no comportará afectaciones al tráfico, pero sí a las reservas de aparcamiento.