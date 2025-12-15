La URV crea la Cátedra de Estudios sobre el Marruecos para reforzar los vínculos euromediterráneos

Un momento de la firma para la creación de la Cátedra de Estudios sobre Marruecos, con los responsables de las instituciones impulsoras y que dan apoyo.URV

La Universitat Rovira i Virgili ha creado la nueva Cátedra de Estudios sobre Marruecos impulsada por el Consulado General del Reino de Marruecos en Tarragona, y con el apoyo de la Autoridad Portuaria de Tarragona y Kassid Formación para reforzar los vínculos euromediterráneos. Es una iniciativa pionera a escala catalana y estatal para profundizar en el conocimiento, el diálogo y la cooperación entre Catalunya y el Reino de Marruecos.

La Cátedra, adscrita al Departamento de Historia e Historia del Arte, nace con la voluntad de devenir un espacio estratégico de investigación, formación y transferencia de conocimiento sobre un país con el cual Cataluña mantiene una larga historia de interconexiones, influencias mutuas y retos compartidos.

El proyecto, dirigido por el catedrático de Historia del Arte Jordi À. Carbonell Pallarès, responde a la creciente necesidad de establecer puentes sólidos y estables entre ambas orillas del Mediterráneo, en un contexto marcado por la movilidad humana, la diversidad cultural, el intercambio económico y la cooperación internacional. La Cátedra aspira a convertirse en un referente científico, institucional y social, promotor de nuevas miradas sobre el Marruecos contemporáneo y sobre las relaciones que mantiene con Cataluña en los ámbitos político, social, cultural y económico.

Tres ejes principales

Les líneas de actuación de la Cátedra se estructuran en tres ejes principales. La investigación interdisciplinaria, con proyectos sobre historia compartida, migraciones, desarrollo socioeconómico, orientalismo, políticas de memoria, patrimonio material e inmaterial, arqueología, paleoantropología y cooperación euromediterránea. La Cátedra impulsará también la digitalización y preservación del patrimonio marroquí e iniciativas de estudio comparado entre sociedades mediterráneas.

La docencia y formación, con seminarios temáticos, talleres participativos, programas de movilidad con universidades marroquíes y viajes de estudio inmersivos. El objetivo es formar estudiantes y jóvenes investigadores en una perspectiva intercultural, crítica y global.

Y, por último, la transferencia de conocimiento, con la organización de jornadas, coloquios, ciclos de conferencias, publicaciones, recursos pedagógicos y acciones comunitarias que acerquen el conocimiento a la ciudadanía y refuercen la cohesión social. Además, una de las prioridades de la Cátedra será dar visibilidad y apoyo a la importante comunidad marroquí residente en Cataluña, favoreciendo su papel activo en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva e intercultural.

Un espacio para repensar las relaciones mediterráneas

La URV subraya que esta Cátedra responde a una voluntad de servicio público y de impacto social. Desde una mirada crítica y plural, quiere contribuir a superar estereotipos y percepciones simplificadas sobre el Marruecos, generando espacios de conocimiento compartido que faciliten la construcción de narrativas más equilibradas, inclusivas y respetuosas. En un momento en que las relaciones euromediterráneas se encuentran en el centro de grandes transformaciones políticas y sociales, la Cátedra se propone actuar como un actor clave en el diálogo intercultural y la cooperación internacional.