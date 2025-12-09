El REC cierra en Tarragona una edición «redonda»

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Después de seis días intensos, una treintena de proyecciones y más de una decena de espacios repartidos por la ciudad, el REC 2025 llegaba ayer por la noche al final de su 25.ª edición. Lo hacía en el Teatre Tarragona, que se iba llenando poco a poco hasta quedar lleno hasta los topes. Sólo cuando la oscuridad cayó sobre la sala, el silencio se hizo.

La ceremonia arrancó con la entrega de los galardones, este año esferas rojas, inspiradas en la imagen gráfica de esta edición. Antes de entregar los obsequios, sin embargo, la pantalla se llenaba de una larga lista, como si fueran créditos finales, de cerca de 300 personas que han formado parte del REC a lo largo del último cuarto de siglo.

Ahora sí, llegaba el momento de conocer a los grandes ganadores de la noche. Una de las grandes protagonistas fue Lady, de Samuel Abrahams, que se llevó el Premio del Jurado Internacional gracias «a su humor hiperbólico y a la fuerza transformadora de su actriz principal».

La misma película fue también coronada como mejor ópera prima, recibiendo también el reconocimiento del Jurado Joven. El filme Lionel, de Carlos Saiz, recibió menciones especiales del Jurado Internacional y el Joven, por «la autenticidad y la sensibilidad con la que explora los vínculos familiares».

En paralelo, el Premio del Jurado Cineclubs recayó en Lemonade Blessing, de Chris Merola, valorada por su «frescura, el retrato del deseo adolescente y la manera inteligente de cómo cuestiona las normas». En esta categoría también se otorgó una mención especial a Les Baronnes, de Nabil Ben Yadir y Mokhtaria Badaoui, por su «sensibilidad y vitalidad que reivindica el poder transformador del arte y la comunidad».

Y fue precisamente Les Baronnes la película que se llevó el Premio del Público. Un público que ha crecido un 15% con respecto a la última edición, explicaba con orgullo el director del festival Xavier Garcia Puerto.

Frontera, de Judith Colell, fue el filme encargado de despedir esta 25.ª edición del REC. Antes, sin embargo, el escenario acogió a la directora y al actor protagonista, Miki Esparbé, que describió el certamen como «una esperanza del sector cultural». Sobre Frontera, destacó que es una historia donde «el pueblo salva el pueblo».

«Si el cine ya es de por si un acto comunitario, esta película todavía lo es más», dijo. «La historia dialoga totalmente con el presente», afirmó Colell, que la dedicó «a todos los que nos hacen cambiar el chip y decir: tenemos que ayudar a los que huyen de su casa».