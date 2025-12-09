El Ayuntamiento destinará 150.000 euros a reforzar el tramo de la Falsa Braga afectado por la DANA

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona invertirá 150.000 euros en el refuerzo de un tramo de la Falsa Braga —la fortificación que rodea la Muralla romana— que fue afectado por la DANA que golpeó la ciudad en noviembre del 2024. Los fuertes aguaceros registrados ahora hace un año provocaron varios desperfectos en la parte que queda detrás del Teatro Auditorio Camp de Mart. Esta situación obligó al consistorio a actuar de urgencia, delimitando la zona con vallas para evitar posibles accidentes.

A raíz de una inspección del director del Museo de Historia de Tarragona (MHT) el día posterior a aquel episodio lluvias intensas, se detectaron dos desprendimientos de tierras. Parte de la estructura cedió porque la roca inferior que la soportaba no pudo aguantar la acumulación de aguas pluviales. El 17 de noviembre del año pasado, el plenario municipal aprobó uno modificativo de crédito de casi 1,3 millones de euros, el cual contemplaba una partida de 108.938,11 euros para llevar a cabo una primera intervención de emergencia en la Contramuralla. Con este dinero, se llevaron a cabo trabajos manuales de limpieza de tierras, así como de desbroce de hierbas. Además, se podaron los árboles que tocaban el muro. Todas estas acciones se hicieron con su correspondiente control arqueológico.

Elaboración del proyecto

El consistorio también realizó un levantamiento fotográfico para analizar con precisión la forma y las dimensiones de la Falsa Braga. Igualmente, se hicieron tareas de documentación arqueológica en el primer tramo de esta fortificación, el cual comprende unos 50 metros lineales aproximadamente. Todo eso, con el objetivo de estudiar la cronología de la estructura defensiva, que habría sido construida delante de la Muralla romana durante la Guerra de Sucesión.

La información recogida también se ha utilizado para elaborar una diagnosis estructural del monumento, que ha servido para determinar, a partir de los daños observados, el alcance del proyecto de rehabilitación y refuerzo del tramo afectado por la DANA. Fuentes municipales apuntan que todavía no hay fecha para el inicio de obras. Eso sí, en los nuevos presupuestos municipales del Ayuntamiento ya se ha reservado el dinero para ejecutarlas este 2026.