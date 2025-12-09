El alquiler se dispara en Tarragona: es de las capitales que más crecen en España

El precio del alquiler en Tarragona continúa escalando y se sitúa entre los que más han subido en toda España. Según el informe mensual de pisos.com correspondiente a noviembre de 2025, la capital tarraconense registró un incremento interanual del 14,56%, convirtiéndose en la sexta capital española con un mayor aumento. La provincia también marcó un repunte notable: un 29,15% respecto al año anterior, lo que la sitúa como la quinta provincia que más se revalorizó del país.

En el conjunto de Cataluña, el alquiler alcanzó un precio medio de 16,22 €/m², un 1,19% más que en octubre y un 16,77% más que hace un año. La comunidad se mantiene como la tercera autonomía más cara para alquilar, solo por detrás de Madrid y Baleares. Pese a la fuerte escalada en Tarragona, sigue siendo la provincia con el alquiler más asequible de Cataluña, con 8,33 €/m², lejos de los 18,72 €/m² de Barcelona.

Barcelona continúa liderando los precios en el ámbito catalán y estatal: con 30,13 €/m², fue la capital más cara de España en noviembre. También destacó por su evolución mensual, con un incremento del 1,97%, el tercero más alto del país. En contraste, Girona registró una caída mensual (-1,71%), mientras que Lleida protagonizó uno de los mayores descensos interanuales del Estado (-12,03%), situándose entre las capitales más económicas (7,65 €/m²).

El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, advierte que el mercado del alquiler vive “una tensión inédita” ante la falta de oferta suficiente para absorber la demanda actual. Según explica, cada vez más ciudadanos recurren al alquiler como única vía posible, especialmente jóvenes que no pueden afrontar la compra de vivienda. A ello se suma el trasvase de parte del parque residencial hacia el alquiler turístico y temporal, con mayor rentabilidad y menos riesgos para los propietarios.

Font señala que esta tendencia está convirtiendo el alquiler en una residencia estable “forzada” para buena parte de la población, y alerta de que mientras la oferta continúe cayendo y las reglas del sector sigan generando incertidumbre, el acceso a una vivienda digna en alquiler seguirá siendo uno de los principales desafíos sociales del país. Un contexto que, como muestran los datos, impacta de lleno en ciudades como Tarragona, donde la presión sobre los precios ya es evidente.