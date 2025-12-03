Tarragona reabre la Torreforta como nuevo Espacio Familiar de Ponent

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

La antigua masía de la Torreforta ha reabierto hoy sus puertas, convertida en el nuevo Espacio Familiar de Ponent, un equipamiento destinado al acompañamiento y el apoyo socioeducativo de niños, adolescentes y familias. Así, ahora el edificio acoge las oficinas del Servicio de Intervención Socioeducativa de Ponent, hasta entonces repartidas entre el Centro Cívico de Torreforta y las escuelas municipales.

«La reapertura de la Torreforta representa un paso firme en el compromiso del Ayuntamiento y del IMSST en la protección y el bienestar de los niños y adolescentes, y por extensión, de sus familias. Cuando hablamos de infancia no hablemos sólo de una etapa vital, hablemos de derechos, de dignidad y de oportunidades. Cada niño y niña merece crecer en un entorno seguro para desarrollarse plenamente», ha asegurado el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, durante el acto de apertura.

También ha puesto en valor la recuperación del edificio histórico, «un espacio emblemático para el barrio y para la ciudad, que vuelve a tener vida al servicio de la comunidad». «Queremos que este edificio sea un referente para la infancia y las familias, una muestra clara de nuestra apuesta por la igualdad de oportunidades y la inclusión», ha subrayado al alcalde.

Además del SEIS, el equipamiento también alojará servicios como el SOAF Servicio de Orientación y Atención a Familias), el SIFE (Servicio de Integración en Familias Extensas), y el SEAIA (Servicio Especializado de Atención a la Infancia y Adolescencia). «Este Espacio Familiar es mucho más que un servicio, es un espacio de acompañamiento a historias de vida», ha remarcado la consellera de Servicios Sociales, Cecilia Mangini.

«La puesta en marcha de este espacio es un paso fundamental para asegurar el bienestar de los menores y también para dar herramientas a las familias que afrontan una situación de vida compleja. Creemos que este proyecto contribuirá a generar oportunidades y a consolidar un modelo de atención más próximo, preventivo y transformador,» ha añadido.

Un edificio con historia

La masía fue construida durante el siglo XVII como torre de defensa de la ciudad. Posteriormente, tuvo usos militares durante la Guerra del Francés, y se utilizó como refugio durante la Guerra Civil. El edificio, que ya había albergado la sede del IMSST entre 1993 y 2015 y posteriormente la del Patronato Municipal de Deportes hasta el 2017, ha permanecido en desuso hasta ahora.

Este consta de una planta baja y tres pisos superiores que combinan zonas administrativas, salas de trabajo, despachos de atención y espacios polivalentes. También se ha recuperado la zona exterior, que se destinará a usos comunitarios. El presupuesto destinado a la apertura del inmueble ha sido de 265.181,39 euros.