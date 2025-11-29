El anfiteatro de Tarragona conecta la historia y el papel de las mujeres con un mapping digital

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Les diosas romanas Minerva y Túnica son las dos protagonistas del espectáculo 'El futuro ya tiene memoria', que trata sobre el papel de la mujer, la vida y el paso del tiempo. Una conversación que combina efectos visuales y sonoros para "interpelar al público" en un espacio declarado patrimonio de la humanidad. La directora del NowFest-El Jardín Digital, Daviana Muñoz, ha destacado en ACN que esta ha sido la primera vez que se ha proyectado un espectáculo de mapeo en el anfiteatro romano de Tarragona, una apuesta que ha supuesto un "reto arriesgado".

Al mismo tiempo, esta también ha sido una de las pocas ocasiones en que un anfiteatro romano europeo ha acogido un espectáculo de estas características. De hecho, para llevarlo a cabo se han aplicado técnicas diferentes a las que se utilizan en mappings en fachadas y según Eudald Serrano, el creativo que lo ha ideado, ha habido que elaborar un modelo 3D del monumento para hacer las pruebas previas.

Les proyecciones, de quince minutos de duración, se podrán volver a ver este sábado a las nueve, nueve y media, las diez, las diez y media y las once de la noche. La recreación audiovisual se puede observar desde diferentes puntos próximos al monumento y, según los organizadores, la mejor ubicación para disfrutar es desde la explanada de delante el anfiteatro.

Parte de la clausura de los 25 años del nombramiento de Patrimonio Mundial



La iniciativa forma parte de los actos que se organizan este fin de semana para cerrar el 25.º aniversario del nombramiento del conjunto arqueológico romano tarraconense como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Un programa que también ha puesto en el centro el legado femenino al conjunto de la historia, a través de ciclos dedicados a diferentes figuras sociales, desde las mujeres intelectuales hasta las esclavas. La gente se ha dado cuenta de una realidad que a veces no se ha explicado lo suficiente, pero que es fantástico, porque es un mundo apasionante. Los estudios de género a la antigüedad han evolucionado muchísimo, se sabe mucho más ahora que veinte años atrás", ha indicado Magí Seritjol, coordinador del programa Tarraco25.

A punto de cerrar los actos de conmemoración, Seritjol ha hecho una valoración positiva del conjunto de programación, con el que afirma que se ha acercado la ciudadanía al conjunto del patrimonio romano, el cual apunta que "está vivo". Así, ha puesto el foco en el uso público del conjunto arqueológico, que según su opinión, permite "un diálogo con las generaciones anteriores". Paralelamente, ha celebrado la futura constitución del Consorcio del Patrimonio Romano de Tàrraco, un organismo que considera que representará "un paso gigante" para la ciudad.