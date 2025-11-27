El productor tarraconense Óscar Cornejo, condenado a dos años de prisión por divulgar información de Rocío Flores

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Óscar Cornejo, productor ejecutivo con raíces en Tarragona, y Adrián Madrid, fundadores de La Fábrica de la Tele, han sido condenados a dos años de prisión, a una indemnización de 200.000 euros y a dos años de inhabilitación especial por ejercer su profesión. La sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, los declara responsables de un delito de revelación de secretos por el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, en qué se divulgaron datos sobre un suceso que involucró Rocío Flores cuando era menor de edad.

El tribunal considera que el documental “contenía datos de la vida y de la intimidad de Rocío Flores Carrasco, nacidos cuando era menor, que fueron difundidos sin su consentimiento ni autorización”. La sentencia destaca que estas revelaciones estigmatizaron a la joven, vulnerando su honor, su imagen y el derecho a la reinserción social, ya que se hicieron públicos documentos incluidos en un procedimiento judicial de menores, que disfrutan de protección especial.

Rocío Flores, actualmente de 29 años, había iniciado la demanda hace tiempo después de la emisión del documental, que fue inicialmente archivada pero posteriormente recurrida. El juez recuerda que, aunque los datos sean ciertos, “no tienen por qué ser objeto de acceso y conocimiento público” cuando afectan menores.

Óscar Cornejo, que residió en Bonavista hasta los 18 años y mantiene familia en la ciudad, es conocido por su trayectoria a Sálvame y otros formatos de La Osa Producciones, como Malas Lenguas, Directo en el Grano y No somos Nadie.