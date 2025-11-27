Incasòl comprará 6 pisos de InmoCaixa en Tarragona para alquiler social

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

El Gobierno catalán comprará 1.064 viviendas de InmoCaixa a través del Incasòl por un importe de 87,2 millones de euros. Así lo anunció ayer el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en una conferencia en Feria Sabadell. De estos pisos, seis están ubicados en Tarragona, según confirman fuentes del Departamento de Territorio a Diario Más. El resto están situados en Barcelona, Cornellà de Llobregat, l'Hospitalet, Mataró, Montornès del Vallès, Sant Just Desvern, Sentmenat, Sitges, Terrassa, Tordera, Olot, Lleida y Sabadell.

Esta operación permitirá incorporar todos estos inmuebles en el parque público de alquiler asequible de manera permanente y que mantengan permanentemente la condición de HPO. Con estos, ya son más de 1.900 las viviendas adquiridas en el marco del acuerdo con la filial de CriteriaCaixa después de tres lotes anteriores de 450, 214 y 179 viviendas.

Illa explicó que estos pisos estaban a punto de perder la condición de vivienda protegida y que con la compra por parte del Gobierno se asegura que las personas que viven allí lo puedan seguir haciendo pagando la misma renta. Sin embargo, el presidente de la Generalitat destacó que con esta compra, la «mayor hecha nunca» por la administración catalana, el ejecutivo que preside sigue «sumando» a fin de que el 15% del parque público de vivienda sea protegido.