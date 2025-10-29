Cel Net reclama una legislación para controlar la emisión de compuestos cancerígenos de la industria química

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La plataforma Cel Neo reclama una nueva legislación catalana por controlar los la emisión de compuestos volátiles cancerígenos como el 1,3 butadieno y el benceno en la industria química tarraconense, eso como los picos de exposición.

Después de hacer varios estudios sobre la calidad del aire, ahora la Universidad Rovira i Virgili (URV), la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la Universidad de Barcelona (UB) presentan tres informes que piden la regulación de los contaminantes. Desde Cel Net, Neus Roig, ha señalado que la Generalitat tiene «todas las herramientas disponibles y la información necesaria para controlar, legislar y sancionar adecuadamente los graves problemas de contaminación que vivimos diariamente en el Camp de Tarragona».

Además, exigen al Departament de Territori que se fije una fecha para instalar la nueva Red de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica anunciada en marzo del 2023 por la Generalitat en torno al complejo químico de Tarragona. Dos años después del anuncio, todavía no ha entrado en funcionamiento, aunque se afirmó que en un año estaría terminada.