El agua inspira la 12.ª edición del Festival Internacional de Fotografia SCAN TARRAGONA

El cartel de este año, obra del diseñador Pau Llop, simboliza los tres estados del agua: líquido, sólido y gaseoso.JBORRACHERO

Tarragona se volverá a convertir este octubre en la capital de la fotografía contemporánea con la celebración de la 12.ª edición del Festival Internacional de Fotografia SCAN Tarragona. Del 10 de octubre al 7 de diciembre, el certamen desplegará más de 35 actividades y reunirá cerca de un centenar de artistas y profesionales en una programación que se extenderá también a Reus y Els Pallaresos.

AQUA, el hilo conductor

Este año, el festival gira en torno al concepto AQUA, un eje temático que invita a reflexionar sobre la importancia del agua en la vida, la cultura y los ecosistemas del planeta. El agua es presentada no sólo como elemento esencial para la supervivencia, sino también como símbolo cultural y espiritual, a la vez que pone el foco en los retos globales derivados de la escasez, la desertificación y la crisis climática.

En esta línea, el cartel de este año, obra del diseñador Pau Llop, representa los tres estados del agua: líquido, sólido y gaseoso, en sintonía con el lema del festival.

El Puerto de Tarragona será de nuevo el gran escenario del fin de semana inaugural. El viernes 10 de octubre, a las 19 h, se abrirá al Tinglado 2 del Muelle de Costa la exposición central TALENTO LATENTE, bajo el título “Abraza todas las formas y su gozo es confluir”. La muestra, comisariada por Diana Padrón, reunirá los proyectos de diez artistas emergentes nacionales e internacionales que ofrecen una mirada artística y poética sobre el agua y su relación con la memoria colectiva y los conflictos globales.

A continuación, a las 20 h, el Refugio 1 acogerá la inauguración de El despertar de Ícaro, con propuestas que exploran el Mediterráneo como espacio de encuentro y tensión.

Full Contact recupera el premio

Otro de los puntos destacados es la vuelta del Premio al mejor proyecto de Full Contact, el encuentro profesional que se celebra en el Teatrillo del Serrallo y que permitirá a artistas emergentes establecer conexiones con agentes del sector. El jurado está formado por figuras de prestigio internacional como Lúa Ribeira (Magnum) o Alejandro Acín (Bristol Photo Festival).

Exposiciones y novedades

La programación incluye también muestras como PHOTOBOOKS SCAN - Llueve sobre papel mojado en el Museo de Arte Moderno, El caudal del río con Paula Artés en Mèdol, o exposiciones individuales de Txema Salvans i Santi Donaire. Como novedad, se presenta SCAN Films, una instalación audiovisual de autor centrada en el agua.

El festival amplía est año su vocación participativa con rutas fotográficas, talleres y presentaciones de libros repartidos por diferentes espacios de la ciudad. La Biblioteca de Tarragona y Pepita Ferrer acogerán las BiblioScan, mientras que centros cívicos y equipamientos culturales abrirán las puertas a talleres de creación y actividades formativas.