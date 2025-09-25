Récord de usuarios en la playa: la L-16 ha superado los 72.000 viajes este verano

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

Este verano, 72.292 usuarios han utilizado el servicio de autobús municipal en la playa que ofrece la Empresa Municipal de Transports (EMT), la cifra más alta registrada hasta el momento para la línea L-16, que conecta Imperial Tarraco con la playa l’Arrabassada. Este dato supone un incremento del 19,5% con respecto al año pasado, que ya había sido histórico con más de 60.500 viajes.

Por segundo año consecutivo, la línea playa ha ofrecido 67 viajes diarios del lunes al viernes, 61 los sábados y 63 los domingos, más del doble de los viajes habituales de años anteriores. Este refuerzo ha garantizado un acceso constante a las playas, complementado por las líneas L-11 y L-12, con paradas próximas a la zona litoral.

Un récord de uso para la temporada estival

Sonia Orts, presidenta del EMT, destaca que: «Por segundo año consecutivo la línea L-16 sigue creciendo en número de usuarios, consolidándose como un servicio clave para garantizar el acceso a las playas en transporte público y para favorecer una movilidad más cómoda y sostenible. El año pasado incrementamos en un 90% a los viajeros con respecto al 2023, y este año hemos vuelto a crecer cerca de un 20%. Desde la EMT seguimos trabajando con el compromiso de adaptarnos a las necesidades de movilidad de la ciudad y dar la máxima cobertura con los recursos disponibles de la empresa.»

Entre el 23 de junio y el 7 de septiembre, la línea L-16 ha funcionado del lunes al domingo con frecuencias adaptadas a la demanda estival, convirtiéndose en una alternativa de movilidad sostenible y accesible para la ciudadanía.