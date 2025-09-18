La Xarxa Santa Tecla rinde homenaje a las personas que se jubilan

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Este miércoles la Xarxa Santa Tecla ha celebrado el tradicional acto de reconocimiento a las personas que se han jubilado durante el último año, concretamente en el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y agosto de 2025.

El acto ha tenido lugar en el Seminario Tarraconense y ha reunido a las personas homenajeadas que han podido asistir, con la presencia de sus familias y de compañeros y compañeras que los han acompañado durante su etapa profesional.

Como es tradición, han recibido como obsequio una reproducción de los antiguos puedes de farmacia que había en la farmacia del Hospital de Santa Tecla, serigrafiados con el histórico Tau de Tarragona, y han recibido el agradecimiento por sus años de dedicación y servicio desde los diferentes ámbitos de trabajo de la Xarxa Santa Tecla.

El acto ha sido presidido por el director general de la Xarxa Santa Tecla, Dr. Joan Maria Adserà, acompañado de una representación del equipo directivo y de responsables de las diferentes áreas de las personas homenajeadas.

Este último año, en la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social y Docente se han jubilado un total de 29 personas.