Viñuales descarta el proyecto Rambla Science y explora nuevas propuestas para el Banco de España

El Ayuntamiento de Tarragona ha descartado el proyecto Rambla Science para el Banco de España. «Creemos que no es lo que necesita ahora mismo la ciudad», afirma el alcalde, Rubén Viñuales, quien asegura que «hay que hacer un replanteamiento de las posiciones iniciales». Aunque, a inicios del mandato, mostró su voluntad de recuperar la propuesta presentada por Josep Fèlix Ballesteros (PSC) el año 2019, el alcalde ha decidido explorar otras alternativas para reabrir este emblemático edificio.

El Banco de España cerró en el 2003 y, siete años después, pasó a manos del consistorio. Desde entonces, se han puesto sobre la mesa diferentes soluciones para recuperar el inmueble, todas sin éxito. En el 2004, se anunció que el equipamiento acogería dependencias estatales. Posteriormente, en el 2009, el gobierno formado por PSC y ERC propuso la transformación de este edificio en un centro de interpretación turística.

Finalmente, en el 2014, Ballesteros planteó que el recinto se convirtiera en el Museo de la Química, una idea que, años después, acabó derivando en la propuesta del Rambla Science. El proyecto, presupuestado en 4,5 millones de euros, contemplaba la creación de un centro de divulgación científica con la colaboración de la Universitat Rovira i Virgili (URV). El Ayuntamiento recibió una subvención de 2 millones de euros de los fondos Feder, en el 2019, para sacarlo adelante.

El gobierno de Pau Ricomà (ERC) reformuló el proyecto y lo nombró Banc de la Ciència i el Coneixement. Los estudios técnicos determinaron que el coste de las obras ascendía hasta los 7,4 millones de euros y, por eso, el ejecutivo solicitó otra ayuda de 3,2 millones de los fondos Next Generation. El Ayuntamiento, sin embargo, no los consiguió y, además, perdió los Feder por el camino.

Sin capacidad financiera

No disponer de ninguna subvención para financiar la reforma del Banco de España ha supuesto un gran obstáculo a la hora de impulsar la recuperación del edificio. En marzo del 2024, Viñuales reconoció que el consistorio tarraconense no tiene «capacidad financiera» para ejecutar el Rambla Science solo y que había que replantear el proyecto. Ahora, el alcalde apuesta directamente por enterrar esta propuesta, la cual considera que «no ha envejecido bien», y buscar una nueva.

En este sentido, abre la puerta a combinar iniciativa pública y privada. Eso permitiría que el Ayuntamiento no tuviera que asumir el coste total de las obras. «Esta obsesión para que todo sea público genera situaciones como la del Banco de España, que está cerrado y sin ningún uso desde hace muchos años», remarca Viñuales. Sin embargo, el alcalde asegura que «se tiene que ver qué necesita la ciudad, cuáles son sus carencias y, a partir de eso, tomar decisiones que sean ponderadas y correctos».

El alcalde asegura que «ya estamos valorando diferentes opciones que nos llegan» y adelanta que se definirá una propuesta «antes de acabar el mandato». «No podemos tener un equipamiento de este tipo cerrado» apunta el primer edil, quien remarca que «tiene que generar riqueza para Tarragona».