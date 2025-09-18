Aprueban reparar la muerte de Juan Gabriel Rodrigo Knafo en las protestas en Tarragona del postfranquismo

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Junts, ERC, Comuns y la CUP han presentado conjuntamente una propuesta de resolución a la Comisión de Justicia y Calidad Democrática de este jueves para dignificar la muerte de Juan Gabriel Rodrigo Knafo, el 5 de marzo de 1976, en el marco de unas protestas en Tarragona para rechazar la muerte de cinco personas en el País Vasco.

Las formaciones han pedido que se investiguen cómo pasaron los hechos, ya que la familia está en desacuerdo con la versión oficial. También reclaman que se reconozca su figura, coincidiendo con la conmemoración de los 50 años de su muerte el próximo año. El PP y Vox han votado en contra mientras que el PSC se ha abstenido en un punto de la resolución porque considera que la Ley de Memoria tiene que suponer la reparación de todas las víctimas.