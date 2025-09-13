Festa per a Tothom celebra 35 años haciendo inclusivas las fiestas de Santa Tecla

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El programa Festa per a Tothom celebra 35 ediciones fiel al espíritu fundacional: garantizar que todas las personas, independientemente de su capacidad o condición, puedan disfrutar activamente de las fiestas de Santa Tecla de Tarragona.

Este sábado, el Balcón del Mediterráneo ha acogido el tradicional recibimiento a los participantes de una iniciativa que, por segundo año consecutivo, ha contado con un pasacalle festivo encabezado por la giganta Frida. Dow Tarragona renueva un año más su compromiso con esta iniciativa, que volverá a contar con la participación voluntaria de la plantilla.

Cerca de 300 personas se han reunido esta mañana en el tramo final de la Rambla Nova y al Balcón del Mediterráneo en un ambiente festivo, relajado y familiar. Después del éxito del estreno del año pasado, este año se ha repetido el pasacalle de elementos adaptados y otros gigantes y bestias que comparten el espíritu inclusivo de la fiesta. La comitiva ha sido formada por Frida, la Flora, los gigantes del Sagrat Cor y el Barrufet de Constantí, animados por la joven Charanga TomaNota.

Una vez completado el recorrido, en el Balcón del Mediterráneo ha tenido lugar el recibimiento oficial por parte de las autoridades. Han intervenido la teniente de alcalde de Igualdad, Servicios a la Ciudadanía y Servicios Sociales, Cecilia Mangini; el director del Complejo Industrial de Dow Tarragona, Ignasi Cañagueral; el presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Castellà, y el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.

En su intervención, Ignasi Cañagueral ha destacado: «Cuando llega una cifra redonda como este 35.º aniversario es imposible no recordar todo aquello vivido este tiempo. Y, haciendo balance de este periodo, es evidente que tenemos que estar satisfechos y orgullosos por haber aportado nuestro grano de arena a un programa tan exitoso. Por fortuna, ya todo el mundo habla de inclusión y se tiene en cuenta en muchos momentos de la fiesta. Y el estreno de la Giganta Frida ha permitido que el espíritu de Festa per a Tothom esté vivo durante todo el año, y que muchos de los hoy presentes no sólo sean espectadores, sino también protagonistas».

Festa per a Tothom es un programa que quiere contribuir a la visibilidad de la discapacidad mediante la participación activa en las fiestas de Santa Tecla de Tarragona. La iniciativa, que este 2025 celebra su 35.ª edición, cuenta desde el año 2000 con la colaboración activa de Dow Tarragona.

Después de la recepción y la foto de familia, los participantes han celebrado una comida de hermandad en las instalaciones del Puerto de Tarragona.

Durante los próximos días, los participantes al programa tomarán parte en algunos de los actos destacados de las fiestas de Santa Tecla, como el pasacalle de la Santa Tecla Petita (19 de septiembre), el Cafè Copa i Puro per un Duro y l'Arrencada dels Gegants (21 de septiembre) y la Professó y el castillo de fuegos de Santa Tecla (23 de septiembre). Trabajadores del Complejo Industrial de Dow Tarragona facilitarán de forma voluntaria la asistencia de los participantes.

Este 2025, Dow Tarragona también ha colaborado con la edición del cuento ‘La geganta Frida’, presentado el pasado miércoles 10 de septiembre en un acto celebrado en la plaza Verdaguer de Tarragona, en el marco de las fiestas de Santa Tecla.