Por Santa Tecla, microteatro solidario

La programación de la Santa Tecla tarraconense de este año estrena una nueva iniciativa, impulsada desde el Club Rotary Tarragona. Se trata de la Primera Muestra Solidaria de Microteatro, TarraTea, que se hará el fin de semana que viene –sábado 13 y domingo 14 de septiembre–, dentro de los actos de Santa Tecla 2025.

Este festival de teatro de pequeño formato se ha diseñado con la voluntad de colaborar con la Fundación Mamapop, que trabaja a favor de la investigación contra el cáncer de mama del Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgilio.

Para esta primera vez, los impulsores del proyecto han apostado por compañías de teatro amateur del territorio. Así, la Muestra Solidaria contará con las actuaciones de Amanida Teatre (Cia ONCE), Escena 6, Dones de Mar Teatro y Ves Per On Teatre.

El funcionamiento del festival es sencillo. Los espectadores en cada una de las jornadas se agruparán en grupos de 50 –el aforo máximo para cada uno de los dos pases es de 200 personas en total. Cada grupo iniciará el recorrido en uno de los puntos del festival y, una vez haya visto la micro-representación, se irá desplazando hasta el siguiente escenario.

Cada obra tendrá una duración aproximada de quince minutos. Les piezas y los escenarios escogidos son: Ensalada Teatro: La banda del Tisis habla de literatura en el Teatro del ONCE (Rambla Vella, 10); Escena 6: Mans i mànigues en el Salón de actos de la Antigua Audiencia (pl. del Pallol, 3); Dones de Mar Teatre: A la sala d'espera. en la Iglesia de Sant Miquel del Pla (pl. de Sant Miquel); y Ves per On Teatre: L'ascensor, en la Associació Amics de la Catedral (Casa Balcells, Pla de la Seu, 5).

Les entradas, que ya se pueden comprar a través de internet (www.entrapolis.com), tienen un precio de 10 euros, que se destinarán íntegramente al proyecto Mamapop, ya que todas las personas que participan en el proyecto lo hacen de manera desinteresada.

Asimismo, esta Santa Tecla el Club Rotary Tarragona ha tirado una segunda edición de las Cartas de Tarragona. Se trata de un juego con elementos festivos de la ciudad que en la edición del año pasado agotó los mil ejemplares editados. Este año, los beneficios se destinarán también a la investigación del cáncer de mama.