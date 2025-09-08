La Fira Mostra’t transforma la Rambla Nova de Tarragona en un gran escaparate

Este año se ha llegado a la 3.ª edición de este gran encuentro.Tjerk van der Meulen

La feria multisectorial Mostra’t de Tarragona, organizada por la Vía T, ha transformado este fin de semana la Rambla Nova en un gran escaparate y un espacio vivo, creativo y lleno de energía.

Este año se ha llegado a la 3.ª edición de este gran encuentro que conecta comercio, gastronomía, servicios, talleres y diversión, con propuestas para todos los gustos y edades.