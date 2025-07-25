Montserrat Vellvè: «Los procuradores garantizamos una Justicia ágil, ordenada y comprometida con el ciudadano»

Publicado por Creado: Actualizado:

¿Cómo afrontas este nuevo reto como decana del Colegio de Procuradores de Tarragona?

«Con mucha ilusión y sentido de responsabilidad. Ser decana es un honor y también un compromiso con todos los colegiados y colegiadas que formamos parte del Colegio. Afronto este reto con ganas de trabajar en equipo, de escuchar, de modernizar y de seguir velando por nuestra profesión. Queremos hacer del Colegio un espacio activo, útil y próximo para los procuradores y también para la ciudadanía».

¿Qué te impulsó a dar el paso y encabezar esta nueva etapa?

«Sentí que era el momento de sumar, de aportar una visión renovadora y comprometida con el futuro de nuestra profesión. Me impulsó la voluntad de cohesionar el colectivo, de impulsar iniciativas que nos ayuden a crecer y adaptarnos a los nuevos tiempos, y de hacer visible una profesión esencial pero a menudo poco conocida. También me ha motivado el apoyo de un equipo extraordinario, con perfiles diversos pero unidos por la ilusión de hacerlo bien».

¿Qué hacéis exactamente los procuradores y qué papel tenéis dentro del sistema judicial?

«Los procuradores somos los representantes procesales de las personas ante los juzgados. Somos expertos en la Administración de justicia. Somos licenciados o graduados en Derecho y nos encargamos de garantizar que los procedimientos judiciales se desarrollen con orden, seguridad y eficacia. Hacemos un seguimiento riguroso de los procesos, controlamos plazos, gestionamos notificaciones, activamos protocolos como avisar servicios sociales, protectoras de animales, etc. Somos expertos en temas Registrales y velamos para que todo avance con la máxima agilidad y diligencia. A mí me gusta mucho decir que somos los ‘Sres. Lobo’ de la Justicia (haciendo referencia al personaje de la película Pulp Fiction) En definitiva, somos una figura clave para el buen funcionamiento de la justicia con más de quinientos años de historia».

¿Crees que la ciudadanía conoce lo suficiente bien vuestro trabajo? ¿Cómo podría dársele más visibilidad?

«No lo suficiente, y este es uno de nuestros grandes retos: hacer llegar mejor a quien somos y qué hacemos. Muchas personas no saben que detrás de cada procedimiento judicial hay un procurador que hace el seguimiento, que conoce al funcionariado, el territorio y velatorio para que todo avance con seguridad jurídica y agilidad. Hace falta mucha más pedagogía para acercarnos a la sociedad: charlas, colaboraciones con instituciones, presencia en medios y redes sociales. Queremos ser más visibles porque nuestro trabajo es realmente útil y necesario, y no sólo en los juzgados: también actuamos en notarías, registros, centros de mediación y arbitraje. Lo más importante es que representamos al ciudadano con formación, compromiso y plena dedicación».

Habéis formado una nueva junta con un equipo joven, con perfiles diversos y con ganas de innovar. ¿Cómo os habéis organizado y qué áreas lidera cada uno?

«Somos un equipo cohesionado e ilusionado que combina experiencia y renovación. Cada miembro lidera un área específica: mediación (Lourdes Pérez), asistencia jurídica gratuita (Gemma Buñuel), nuevas tecnologías (Asunción Polo y Alejandro Granadero), deontología (Elisabet Carrera), lengua (comisión lingüística) y relación con entes jurídicos y ciudadanía (Maribel Fermin). Trabajamos de forma colaborativa con el objetivo de hacer crecer el Colegio como una institución moderna, útil y próxima».

Uno de los puntos que destacáis es la apuesta por las nuevas tecnologías. ¿Qué cambios prevés que pueden aportar a la profesión?

«El Colegio de Procuradores de Tarragona ha sido históricamente un referente en cuanto a innovación tecnológica: aportando nuevas programaciones, nuevas ideas, siendo voluntario para las primeras pruebas piloto de modernización. Las nuevas tecnologías son una oportunidad para hacer nuestro trabajo con más eficacia y seguridad. Ya hace años que los procuradores nos hemos ido adaptando a los cambios digitales: la tramitación electrónica, las notificaciones digitales, la firma electrónica. Todo eso ha hecho que nuestra tarea sea más ágil y transparente. Y queremos seguir apostando por herramientas digitales que nos ayuden a optimizar procesos y a estar más conectados entre nosotros y con la ciudadanía».

¿Qué retos o cambios crees que tendrá que afrontar al colectivo de procuradores en los próximos años?

«Nos encontramos en un momento de transformación profunda. Tenemos que afrontar la digitalización con una actitud proactiva, sin perder de vista el valor humano de nuestra profesión. Deberemos adaptarnos a los nuevos modelos de Justicia, y hacer valer nuestra pericia como garantes de la seguridad jurídica, por ejemplo en un nuevo modelo de ejecución, que hará que el ciudadano pueda ver satisfechas sus demandas con más eficacia. El futuro será exigente, pero también lleno de oportunidades si nos mantenemos preparados».