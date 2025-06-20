La Pollada del Serrallo vuelve el día 29 con novedades y buenas expectativas

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

La Pollada del Serrallo vuelve el próximo 29 de junio después de un año de interrupción por las obras a las calles del barrio. El acontecimiento, organizado por el restaurante el Taller, se organizará en la calle Sant Pere de 12 a 17 horas. «La Pollada es una fiesta de origen peruano que organizaban las comunidades de vecinos para hacer barrio. Y eso es lo que queremos hacer. Una fiesta del Serrallo y para el Serrallo», explicó Òscar Garcia, copropietario de restaurante, en el acto de presentación de la fiesta gastronómica.

El Taller no estará solo y presentará novedades de la mano de bodegas y productores del territorio, como el Celler 9+, Mas de la Caçadora, Cellers Blanch o Joan Bada. «Tendremos vermú casero, vinos de la zona, cerveza Twins tarraconense. Es el producto con el que nosotros también trabajamos el día a día en el restaurante», indicó Garcia.

750 raciones

Con respecto a la comida, los organizadores prevén preparar unas 750 raciones, de fideuá o ceviche, entre otros. «La primera edición fue un éxito de público y nos desbordó. Este año estaremos más preparados y prevemos que venga todavía más gente, en torno a un millar de personas», expuso Garcia.

Preventa de tickets

El Taller ha activado un sistema de preventa de los tickets de comida y bebida que están disponibles en la web del restaurante. «Estarán disponibles hasta el día 22 y sus compradores no tendrán que hacer cola. También nos servirá para hacer una estimación del producto que necesitemos», explican los organizadores. Así, este acontecimiento gastronómico y social quiere aportar vida al barrio marítimo de Tarragona.

«Escuchábamos mucho a los vecinos del Serrallo que nos decían que en la calle Sant Pere siempre había mucha fiesta. Más que a cerca de mar y todo. Con los años eso se ha ido perdiendo y ahora lo queremos recuperar. Los vecinos nos lo agradecen», expresó Garcia. Con todo, el segundo año de la Pollada del Serrallo tiene buenas expectativas.

«Esperamos poder hacerla cada año y que se convierta en una fiesta de referencia al calendario de la ciudad», concluyó Garcia. El Serrallo se prepara por días de celebraciones y el barrio se engalana para las fiestas de su patrón, Sant Pere, con una agenda llena de actos.