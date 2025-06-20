El Ayuntamiento destinará 481.820,05 euros a nuevo equipamiento del Palacio de Congresos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Gobierno municipal de Tarragona llevará al próximo plenario del 26 de junio uno modificativo de crédito que incluye 481.820,05 euros para varias actuaciones de mejora y renovación de mobiliario, adquisición de equipamiento tecnológico, acústico y audiovisual, y nueva iluminación del Palau Firal i de Congressos de Tarragona.

«La inversión en nuevo equipamiento por este espacio es esencial para garantizar que las instalaciones se adecuan a las exigencias de organizadores de acontecimientos y participantes», ha explicado Montse Adan, consejera de Turismo, Promoción Económica y Comercio. Con este modificativo, «el Palau se adaptará a las nuevas necesidades funcionales ya que este equipamiento es una carta de presentación en empresas e instituciones y, por lo tanto, su actualización la vemos imprescindible».

Por otra parte, la accesibilidad y la sostenibilidad son características esenciales que tiene que tener el mobiliario del Palau para seguir acogiendo acontecimientos de gran envergadura. También se trabajará en la mejora del ambiente acústico y de la iluminación que permitirá una sonoridad de más calidad en las salas. De aquí, la inversión de 230.600 euros destinada a estas tareas.

En eso, se le suman 15.000 euros que permitirán renovar el equipamiento informático, así como 123.600 euros que servirán para la renovación de los equipamientos tecnológicos actuales (se adquirirá cartelería digital, racc de prensa, micrófonos, megafonía móvil, altavoces, etc).

Entre las actuaciones previstas también está la sustitución del transformador principal (38.708,69 euros) y del segundo transformador (34.195,36 euros). Por último, el modificativo de crédito incluye la sustitución de la caldera. Esta actuación supone una inversión de 39.716 euros.

Y, para seguir siendo un referente en la organización de acontecimientos, el Palau de Congressos tiene que contar con instalaciones que se adapten a las demandas actuales del mercado.

Impacto económico

Este 2025, se han celebrado 20 congresos en el Palau de Congressos de Tarragona con 14.517 asistentes y un impacto económico de 8.807.772 millones de euros en la ciudad. De cara al próximo año, el Ayuntamiento tiene cerrada, hasta ahora, una parrilla de 14 congresos que supondrán un impacto económico de 6.954.650 euros. Y, ya se está trabajando también en los acontecimientos del año 2027 con 5 congresos cerrados que comportarán una previsión de 5.419.700 millones de impacto económico.

La inversión prevista en el Palau de Congressos afianza la apuesta del Gobierno municipal por los acontecimientos de gran repercusión y para un tipo de turismo que no es estacional y que, por lo tanto, favorece la desestacionalización por la que trabaja el Ayuntamiento. De hecho, el turismo de congresos y convenciones es una forma de turismo que mueve grandes cantidades de dinero año tras año. Más de 7.000 millones de euros en España en el 2023. El motivo es que da respuesta a las necesidades de un colectivo en auge: viajeros que se desplazan por motivos de reuniones, trabajo o para asistir a un acontecimiento.

Adan ha añadido que «Tarragona está de moda y eso nos obliga a adaptarnos a las nuevas tecnologías y a las nuevas demandas en el ámbito de los congresos».