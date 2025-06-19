51,5 minutos: el tiempo de espera media en urgencias en Tarragona

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

51,5 minutos es el tiempo de espera media en urgencias en la Región Sanitaria del Camp de Tarragona, según datos facilitados por Salut a ACN. Las visitas a urgencias de los hospitales incrementan año tras año. Los profesionales de estos servicios atendieron 3.893.183 visitas en el 2024 en toda Cataluña, un 21% más que en el 2021.

El director operativo del Plan Nacional de Urgencias (PLANUC), Xavier Jiménez, reconoce una situación «tensa» por la elevada actividad y dice que trabajan en un modelo para «alcanzar unas formas de pago adecuadas» para los hospitales. La Sociedad de Urgencias pide cambios organizativos y cuidar a los profesionales.

Un 10% de los pacientes en urgencias necesita ingreso, hecho que explicita una falta de camas no solo en los hospitales, sino también en centros sociosanitarios y recursos en atención domiciliaria: la urgencia revela a menudo necesidades sociales. «Tenemos mucha actividad, mucha afluencia de personas, muchas dificultades para intentar trabajar con cierta comodidad, ofreciendo seguridad a los pacientes, que es lo que más nos preocupa. Estamos en una situación tensa».

Así es como describe la situación general en los servicios de urgencias de los hospitales catalanes, más allá del pico de la gripe, el director del Plan Nacional de Urgencias de Cataluña, Xavier Jiménez, en una entrevista en ACN. Los hospitales catalanes atienden cada día más de 10.000 visitas urgentes; concretamente, 10.637 por término medio en el 2024: 8.598 de adultos, de las que un 11% necesitará ingreso, y 2.039 de pediatría, con un 4,2% que tendrá que ingresar en el hospital. En total, las urgencias en los hospitales se acercaron a los 4 millones de visitas el año pasado.

Población envejecida

Una población más envejecida y con más enfermedades crónicas, que vive cada vez más sola, y una atención primaria en la que faltan manos son dos de los principales motivos para entender por qué en los últimos años han aumentado a los pacientes que ‘llaman a la puerta’ de las urgencias. Las esperas en las urgencias son motivo a veces de queja ciudadana.

Las encuestas de satisfacción Plaensa, que hace el Departament de Salut, muestran que la valoración del tiempo hasta ver al médico ha empeorado, pasando de un 57,6% de satisfacción en el 2023 al 55,9% en el 2024. Ahora bien, la valoración del trato personal mejora y es muy alta, tanto de los médicos (87%) como de las enfermeras (90,6%) y los celadores (94,2%).

La nota global del servicio es de 7,18 en el 2024 (7,12 en el 2023). El Departament de Salut trabaja en varias medidas para mejorar la situación en las urgencias, como el afianzamiento de estos servicios. «Tenemos un modelo de financiación que no ayuda a poner el foco en el servicio de urgencias, sale más a cuenta priorizar otras cosas», concluye.