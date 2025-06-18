Las enfermeras quieren que el parto en casa se incluya en el sistema de salud público

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Tarragona (CODITA) reclama que el parto a domicilio se incluya al sistema de salud público y sea una opción para todas las mujeres. «Es un derecho de todas las mujeres. Nadie puede decidir por ellas dónde quieren parir, siempre valorando los riesgos y cada individualidad,» expresó Gemma Martínez, comadrona y vocal del CODICHO.

Ayer se presentó en Tarragona la nueva Guía de asistencia al parto en casa. «El parto en casa tiene que estar integrado en el sistema de salud público y estar financiado», indicó Laura Ferret, miembro de la junta directiva de la Asociación Catalana de Comadronas.

Unos 300 el año

Según los datos más recientes, en toda Cataluña se hacen unos 300 partos a domicilio al año. Representan aproximadamente el 1% de todos los partos. En la provincia de Tarragona, se hacen unos 25 al año, dos cada mes. «Eso no quiere decir que no haya más porque las comadronas no damos alcance muchas veces», explicó Martínez.

Durante el siglo XX se pasó de parir en casa, como se había hecho históricamente, a parir en los hospitales. «Se empezó a ir a los centros sanitarios por una tendencia social, no por una evidencia científica. Esta llegó mucho más tarde», expuso Sílvia Díaz, comadrona del Hospital de Olot y una de las autoras de la Guía.

Cambio social

Sin embargo, el parto en casa no ha dejado nunca de existir. «Ahora la mayoría de mujeres se sienten más seguras en el hospital. Pero hay algunas que, si encuentran a una comadrona, prefieren planificarlo en casa», añadió Díaz. Les profesionales comparten en la Guía diferentes estudios sobre este tipo de partes.

Cuidar a la mujer

«Se analizaron más de 500.000 partes en casa. Y se ha demostrado que hay un 40% menos de riesgo de cesáreas y un 75% menos de riesgo de infección, entre otros,» dijo Díaz. Es la tercera edición del documento. La primera se hizo en el 2010 y la segunda en el 2018. «La intención no es promocionarlo. Es visibilizarlo. Hacer que no se digan burradas, que se conozca y se entienda. La Guía habla de una manera de cuidar a la mujer. En casa, pero también en los hospitales», dijo.