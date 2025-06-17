El Ayuntamiento quiere fusionar la empresa municipal de Mercats y la de Desarrollo Económico

El gerente de Mercados y del EMDET, Dani MIlà, la presidenta de ambas empresas, Montse Adan, y el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.D. Oliete

Mercats de Tarragona podría acabar absorbiendo la Empresa Municipal de Desarrollo Económico de Tarragona (EMDET). Al menos, esta es la intención del gobierno municipal del PSC, que ayer planteó a los miembros de los respectivos consejos de administración la fusión de las dos empresas públicas. El gobierno socialista tendrá que buscar los apoyos necesarios para sacar adelante esta propuesta, que tendrá que ser aprobada por plenario.

«Tanto Mercats como el EMDET son entidades de capital 100% municipal, con objetos sociales similares y objetivos complementarios en el ámbito de la gestión de servicios públicos, la promoción económica y la dinamización del territorio», explicaba la consejera de Comercio. Montse Adan, quien remarcaba que esta operación permitirá «alcanzar una optimización significativa de los recursos y procesos».

La primera teniente de alcalde es la presidenta de ambos organismos, que también comparten al mismo gerente. Dani Milà asumió la gerencia de Mercats en 2019 —cuándo todavía era Espimsa- y, desde el otoño del 2024, se encarga también de la gestión de la Empresa Municipal de Desarrollo Económico.

Esta operación supondrá una unificación funcional de los servicios públicos relacionados con la promoción económica, así como una mejora de la gobernanza y de los sistemas de decisión. También permitirá una optimización de los recursos humanos, técnicos y materiales; un incremento de la capacidad de implementación de proyectos estratégicos, la generación de sinergias empresariales y la mejora de los servicios prestados. Todo eso, sin incurrir en un incremento de costes operativos.

En el informe justificativo de la fusión presentado a los miembros de los consejos de administración, también se destaca la reducción del gasto derivado de duplicidades estructurales, la mejora de la capacidad de captación y ejecución de fondo y subvenciones o el incremento del retorno social y económico del dinero público invertido.

El consistorio todavía está calculando cuál será el ahorro que implicará la operación. Mercats seguiría gestionando los servicios relacionados con el comercio periódico y sedentario —mercados públicos, mercadets y ferias— y actividades socioculturales en Tarragona. Con la absorción del EMDET, también se encargaría de promover, incentivar y activar la economía de la ciudad mediante la gestión del Palau Firal i de Congressos.

Este martes se celebrarán los consejos de administración de ambas empresas municipales, donde se detallará la propuesta de fusión. «Queremos trabajar con el máximo consenso y poder escuchar las diferentes formaciones políticas para que puedan hacer sus aportaciones», apuntaba la consejera Adan. Según ha podido saber Diari Més, no está previsto que la aprobación de esta fusión se lleve al próximo pleno ordinario del 26 de junio. Por lo tanto, habrá más margen para llegar a acuerdos con la oposición.

Tomar una decisión

«Esta iniciativa responde a una política de optimización y hacer más eficiente la gestión municipal», destaca la consejera de ERC, Mary López, quien recuerda que los republicanos ya apostaron por fusionar empresas públicas en su mandato. Con respecto al sentido de voto, afirma que «la decisión final se tomará de manera informada y responsable». El grupo municipal del PP también decidirá su posición «después de las reuniones conjuntas que hay entre las dos empresas y los consejeros».

Jordi Sendra (JxCat) apunta que «la promoción económica de Tarragona va mucho más allá de sus mercados» y hace falta atraer congresos, facilitar la implantación de empresas y captar inversiones, entre otros. Por eso, cree que «tiene que ser el EMDET quien absorba Mercats y no al revés».

Por su parte, Jordi Collado (ECP) considera que «no tiene sentido mezclar mercados y congresos: la alimentación no puede quedar subordinada al turismo de convenciones» y critica que falta «información esencial, sobre todo la económica». La consejera no adscrita Elvira Vidal está a favor de esta fusión, pero no de la «denominación» de la empresa, que tendría que ser «genérica» y hacer alusión a su objeto social de «promover económicamente la ciudad».