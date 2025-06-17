El Ayuntamiento de Tarragona pone en marcha la campaña de control sanitario de piscinas municipales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona, a través de su Unidad Técnica de Salud Pública, ha iniciado este mes de junio la campaña anual de control sanitario de piscinas con motivo de la llegada de la temporada de verano. El objetivo principal es garantizar la calidad del agua y la seguridad de los usuarios, especialmente de los colectivos más vulnerables como niños, personas en proceso de recuperación y personas mayores.

La campaña, que se alargará hasta septiembre, prevé la inspección de entre 65 y 70 piscinas de 35 instalaciones municipales, educativas, deportivas, turísticas y recreativas del municipio. Durante las visitas se cogerán muestras de agua y se verificará el cumplimiento de las normas técnicas y sanitarias establecidas por la normativa vigente. Además, se controlará el estado de los espacios de baño, así como las zonas de equipamientos y servicios.

Esta acción se enmarca en la tarea preventiva que el consistorio lleva a cabo cada año en materia de salud pública. En la campaña de 2024 se revisaron 69 piscinas de 31 instalaciones, de las cuales un 64,5% cumplieron correctamente la normativa. En el 35,5% restante se detectaron deficiencias y se establecieron acciones correctoras específicas, como la desinfección del agua.

La consejería de Salud Pública destaca los avances alcanzados en la última campaña, como la mejora en el cumplimiento documental y la incorporación de equipos automáticos de control en todas las piscinas. Con la voluntad de consolidar estas mejoras, el Ayuntamiento impulsa una nueva edición del programa este verano.