Estefanía García: «Reus es un caso de éxito comercial. Los otros tendrían que trabajar de forma parecida»

¿Cómo recibe la propuesta de Pimec? ¿Qué retos se marca?

«Con el nuevo mandato de Antoni Cañete se ha apostado mucho por el talento femenino. En este sentido, una de las cosas más importantes aquí en Tarragona era dar un pistoletazo de salida a la asociación más antigua. Creo que cada municipio necesita unas cosas diferentes. Entonces, hemos planteado un plan estratégico que iremos adaptando según cada pueblo o ciudad. Pero será un plan vivo. Los empresarios nos hemos acostumbrado a tener una línea muy marcada y no salir de allí. Queremos trabajar con administraciones públicas y privadas y hacer una diagnosis del territorio».

En su presentación, mencionaba la digitalización como uno de los retos principales.

«I es también una necesidad. La situación es diversa. Hay comerciantes que ven su importancia y que puede ser un éxito para su empresa. Pero hay otros que, como con todo, sienten una pizca de reticencias. Lo que tenemos que hacer es dar formación e información y ayudar a los comercios también económicamente para que puedan hacer esta transformación. Nos encontramos con que, en algunos casos, no lo hacen porque tienen otras prioridades o no se lo pueden permitir. Es lo que consideramos más urgente a corto plazo».

Otro desafío es la falta de relieve generacional. ¿Cómo se puede revertir la situación?

«Tenemos que hacer que exista. Nos estamos encontrando con que tenemos muchos comercios de toda la vida que están cerrando. ¿Como tenemos que hacer para que nuestra juventud quiera trabajar y tener este comercio de proximidad? Se les tiene que dar la realidad, se les tiene que explicar qué tendrán de bueno. Si no lo hacemos, llegará un momento que dejaremos morir muchos sectores. Se tiene que formar en este sentido».

¿Desde el sistema educativo?

«Sí. Tenemos que luchar para que haya también una vertiente más de autonomía. O sea, que la juventud no quiera un trabajo y nada más. Sino que también quiera emprender. Este vertiente económica tenemos que trabajarla porque cuesta. Se tiene que potenciar para que la juventud tenga ganas».

¿Cree que las condiciones de trabajo quizás acondicionan la atracción hacia la juventud?

«Todos queremos trabajar de lunes a viernes. Y de mañanas. Pero la realidad no es esta. ¿Por la tarde, quién abre el comercio? ¿Quién da el servicio? Es cierto que nuestra generación empezamos a trabajar en el negocio de proximidad. Los primeros trabajos no eran de nuestros estudios. Ahora la gente joven que cree en el comercio es porque lo ha vivido desde el primer momento, a la familia. Es triste dar una vuelta por Tarragona o cualquier municipio y ver cómo están todas las persianas».

Dar facilidades

¿Qué responsabilidad tienen las administraciones?

«Es muy importante que se den facilidades para que estos comercios se puedan reabrir. Se trabaja de formas diferentes. El caso de Reus es un caso de éxito comercial. ¿Por qué? Porque desde las entidades privadas y públicas dan el valor que tienen estos negocios. Sólo te tienes que fijar en los calendarios de actos que tienen. Siempre hay cosas que hacer y ferias. Este pensamiento se tiene que dar a todos los municipios y trabajar de forma parecida».