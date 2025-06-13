Las tiendas que abrirán en el nuevo centro comercial de Tarragona

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El nuevo centro comercial de Tarragona, llamado Family Park y que abrirá sus puertas el próximo mes de julio, ya tiene confirmadas varias de las marcas que formarán parte de su oferta comercial. Entre los operadores que se instalarán en el recinto destacan nombres como JYSK, cadena especializada en mobiliario y decoración de origen danés o Fitness Park, un gimnasio de última generación.

Por otro lado, también va a estar presente la tienda de productos para el hogar y ocio MGI, la firma de moda deportiva Joma, y la cadena especializada en equipamiento del hogar All Of Home. Aunque, eso sí, el gran protagonista será el hipermercado Family Cash, que ocupará más de 5.500 m² y actuará como tienda ancla del complejo.

Family Cash, considerada por la OCU como la cadena de supermercados más barata de España, lidera esta nueva propuesta comercial con una apuesta por la proximidad y los precios bajos. En total, el centro contará con 10 locales comerciales y, a pocas semanas de su inauguración, ya tiene comercializado el 80% de su espacio.

Cargando…

El nuevo centro comercial de Tarragona está ubicado junto al barrio de Campclar, con acceso directo desde la N-340, y nace con la voluntad de convertirse en un referente comercial y de ocio para los vecinos de la ciudad y su entorno. Con una inversión de 14 millones de euros por parte del Grupo Family Cash y 4 millones más de los operadores, el parque comercial contará con una Superficie Bruta Alquilable de 14.000 m².

El nuevo complejo generará 150 nuevos puestos de trabajo, gracias en parte al hipermercado Family Cash, que ya ha iniciado el proceso de selección de personal para cubrir múltiples perfiles: desde personal de carnicería, pescadería y charcutería, hasta panadería, frutería, cajas, reposición y limpieza. El proceso sigue activo a través del portal web de la compañía.

Diseñado por el estudio Transproject y construido por la empresa Seranco S.A., el proyecto ha sido concebido en una sola planta para facilitar la comodidad del visitante. Además, se habilitarán más de 690 plazas de aparcamiento, incluyendo 17 puntos de recarga para vehículos eléctricos, lo que refuerza la apuesta por un modelo de centro comercial moderno y funcional.