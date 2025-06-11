La rehabilitación del Fòrum de la Colònia «mejorará también la vida de los vecinos»

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

La Secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, visitó ayer Tarragona para conocer de primera mano los proyectos que se están ejecutando en la ciudad y se han financiado a través de fondos Next Generation otorgados por el Gobierno español. La inversión más grande se está llevando a cabo en el Fòrum de la Colònia, donde las obras de rehabilitación iniciadas en abril avanzan a buen ritmo y según los plazos previstos.

«No solo es una intervención de reconversión y modernización de la parte patrimonial, sino que también prevé una actuación urbanística, de accesibilidad y conexión con la ciudad», remarcaba Sánchez, quien destacaba que se creará un gran parque con arbolado y una zona de juegos infantiles. Este proyecto dará respuesta «al objetivo compartido que tenemos de invertir en turismo, pero también en la mejora de la vida de los vecinos de Tarragona, desde el convencimiento de que un buen lugar para visitar tiene que ser primero un buen lugar donde vivir».

La Secretaria de Estado puso de relieve otras actuaciones que se han llevado a cabo gracias a los Next Generation, como la pacificación de las calles interiores del barrio del Serrallo o la digitalización de la oferta turística. «Quiero agradecer a Tarragona su esfuerzo ejemplar y riguroso en la ejecución de estos fondos europeos», expresaba. Por su parte, el alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, mostró su «satisfacción» por «ver que por fin nuestro patrimonio y nuestra ciudad tiene el interés que esperábamos por parte del Gobierno de España y de la Generalitat».

La propuesta del parador

Sánchez también se pronunció ayer sobre la petición del Ayuntamiento de construir un Parador Nacional en la ciudad. Sánchez aseguró que «hay una voluntad muy favorable» por parte del ejecutivo español y que «ahora estamos estudiando todas las ubicaciones posibles para poder encontrar un buen lugar». «Tarragona es la única ciudad de Cataluña declarada Patrimonio de la Humanidad y eso la hace una candidata imbatible», afirmaba.

Igualmente, recordaba que el consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, se comprometió a hacer todos los esfuerzos necesarios para que esta propuesta se haga realidad: «Esta colaboración interadministrativa hará que los deseos compartidos de todos los ciudadanos lleguen a buen puerto».