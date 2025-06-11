El Gobierno autoriza aumentar la inversión para mejorar los accesos al Port de Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Gobierno de España, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha autorizado la firma de la adenda modificativa del convenio entre la Generalitat de Catalunya y la Autoridad Portuaria de Tarragona para ejecutar las obras de la nueva rotonda en la carretera C-31B, en Vila-seca, que permitirá una accesibilidad mejor y más segura al recinto portuario.

En concreto, esta adenda se refiere al incremento de la inversión prevista en el convenio, que asumirá la Autoridad Portuaria de Tarragona, pasando desde los 2.798.499,85 euros hasta los 3.445.460,79 euros, es decir, 646.960,94 euros más. Las obras consisten en una nueva rotonda en la intersección.