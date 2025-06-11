Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Empresa Municipal de Transports de Tarragona pone en marcha la segunda fase de la nueva operativa en el intercambiador Battestini a partir del próximo lunes 23 de junio. La nueva operativa implica a las líneas L-41 (en sentido Estació), la L-8 (en sentido Estadi) y las líneas L-6 y L-54 (en sentido Cooperativa Tàrraco) a su paso por la calle Pere Martell. Esta actualización coincidirá en la puesta en marcha de los horarios de verano de la EMT e implica únicamente una reubicación de paradas, sin afectar a los horarios de las líneas ni la frecuencia de paso.

La implantación de la operativa de la EMT en Battestini como nuevo intercambiador se realiza en tres fases. La primera se inició el pasado 10 de marzo implicando a las líneas que se detenían en las paradas de la calle Prat de la Riba (en el tramo entre Ramon y Cajal y Plaza Imperial Tarraco), y Pere Martell número 5 (líneas L-5 y L-85).

La parada número 4 en Battestini será la parada de la línea L-54 en sentido Cooperativa Tàrraco y sustituirá la actual parada Pere Martell (ubicada hasta el 23 de junio en la calle Pere Martell, 7).

La parada 5 será la parada de la línea L-6 en sentido Cooperativa Tarraco, y sustituirá la actual parada Pere Martell (ubicada hasta el 23 de junio en la calle Pere Martell, 7).

Por otra parte, la línea L-8 en sentido Estadi varía su ruta y no pasará por la calle Pere Martell, 7 y Ramon y Cajal, 40. El nuevo recorrido comprende desde la plaza Imperial Tàrraco dirección Rambla Nova hasta la parada: Pau Casals.

Finalmente, la línea L-41 en sentido Estació efectuará una nueva parada en la calle Pere Martell, 1, en sustitución de la actual parada calle Pere Martell, 7.

La EMT pone en marcha diferentes acciones informativas para comunicar la segunda de la nueva operativa en el intercambiador Battestini a las personas usuarias del transporte público municipal. Durante los primeras días de la nueva operativa también habrá inspectores a pie de calle para informar a la ciudadanía.