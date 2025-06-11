El Ayuntamiento de Tarragona destinará 230.000 euros a grandes reparaciones de centros educativos

La Escuela del Serrallo será una de las que se beneficiará de las mejoras.Olívia Molet

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Tarragona llevará a la CIS del próximo 17 de junio una modificación de crédito que permitirá aumentar en 30.000 euros la partida destinada a las grandes reparaciones y mantenimiento de centros educativos de la ciudad. Eso hacen un total de 230.000 euros destinados a esta tarea. Gracias a la ampliación con estos 30.000 euros, se adecuarán los patios de los jardines de infancia municipales.

Además, también se incrementa con 168.000 euros más la partida destinada actualmente a pintura (110.000 euros) y conservación de los centros educativos llegando así a un total de 278.000 euros que se podrán utilizar para esta finalidad.

Eso permitirá pintar las escuelas de Els Àngels, Campclar, Escola El Serrallo y la guardería municipal de Sant Pere i Sant Pau. Ahora mismo se está pintando la escuela de La Floresta y, a finales de este mismo mes de junio, se acabará de pintar la de Torreforta. Al finalizar el curso escolar, empezarán también con las obras de pintura en la escuela de Sant Salvador.

La consejera de Educación, Isabel Mascaró, ha detallado que «esta modificación de crédito nos permitirá continuar en nuestra línea de trabajo y, por lo tanto, seguir apostando para mejorar las condiciones de vida del alumnado de nuestra ciudad a que es una de nuestras prioridades».

La modificación de crédito está previsto que se apruebe en el próximo plenario del 26 de junio.