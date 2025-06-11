Arreglan las cañerías de la mina del Llorito para frenar el vertido de agua

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona empezó este lunes las obras de sustitución de la cañería que conduce las aguas provenientes de la mina del Llorito hasta su fuente. El consistorio señala que la intervención llega a causa de la obturación de las conducciones actuales de la mina, que han provocado que el agua caga por la calle, generando molestias, riesgo de resbalones y el despilfarro del agua.

La actuación, que se concentra en los alrededores de la ermita, tendrá una duración aproximada de una semana. El agua de la mina del Llorito antiguamente llegaba hasta la ciudad, pasando por un acueducto originariamente de madera y posteriormente de piedra, parte del cual todavía se conserva. Su fuente originariamente era conocida como la Fuente de Les Morisques.

El pasado 29 de mayo, el grupo municipal de Esquerra Republicana denunció públicamente la situación de «dejadez» que sufre esta fuente y exigió soluciones para solucionar «la pérdida de agua constante». La formación aseguraba que los vecinos de la zona hace meses que alertaban de esta problemática, trasladada en varias ocasiones tanto al gobierno como al consejo de administración de Ematsa, «sin que se haya dado ninguna respuesta efectiva».