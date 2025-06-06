El Govern considera una «prioridad» para el territorio el traslado de la Laboral

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

El Govern de la Generalitat de Catalunya considera que el traslado de la antigua Laboral es una «prioridad» no solo para Tarragona, sino para todo el territorio. Así lo afirmó ayer la consellera de Educació i Formació Professional, Esther Niubó, en respuesta a la interpelación presentada por la diputada de Esquerra Republicana en el Parlament, Raquel Sans, quien exigió «máxima ambición» con este proyecto, así como la confección de un «calendario claro».

«Este traslado no es un capricho, es una necesidad», declaraba Niubó, quien remarcaba que es una «cuestión de seguridad», ya que el complejo educativo se encuentra «rodeado de actividad química» actualmente. Igualmente, lamentaba que este «espacio singular y único en toda Cataluña» ha sufrido «años de dejadez y no se han hecho las inversiones que hacían falta» y presenta una «conectividad insuficiente» con el centro de Tarragona. «No son condiciones dignas del siglo XXI», señalaba.

El Govern plantea que el futuro campus, que se ubicará en unos terrenos municipales situados entre Campclar y Bonavista, esté «abierto» y «más integrado en la ciudad». La consellera de Educació aseguraba que «están dialogando con la comunidad educativa» para confeccionar el proyecto.

También se está elaborando «un protocolo para crear un grupo de trabajo que establezca y determine las líneas de colaboración entre la Generalitat y el Ayuntamiento para llevar a cabo este traslado con el objetivo de preservar la cantidad y la calidad de recursos y servicios que se ofrecen en la Laboral». Este documento servirá para definir la hoja de ruta a seguir.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, explicaba que este protocolo «donde se habla claramente de que todo eso ya no tiene punto de retorno» se presentará formalmente cuando esté «definitivamente firmado». «La ubicación actual de la Laboral no tiene ningún sentido, ya que está incrustada en medio del polígono petroquímico», señala el alcalde, quien se mostraba «satisfecho y agradecido a la consellera Niubó porque se lo ha cogido como un reto personal». Por otra parte, afirmaba que, con el traslado, «no se perderá nada» de lo que hay ahora en el complejo.

Durante su intervención, Niubó señaló que para poder sacar adelante este proyecto «es importante poder disponer de un nuevo marco presupuestario». Así, apelaba también al apoyo de ERC en los próximos presupuestos. La diputada republicana Raquel Sans respondía que «la pelota está sobre la mesa» de los socialistas, ya que las condiciones de Esquerra para aprobar las cuentas «están muy claras».

ERC llevará una moción sobre el traslado de la Laboral al próximo pleno del Parlament para buscar un «apoyo unánime de la cámara al proyecto».