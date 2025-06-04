Los equilibrios del PSC para tener mayoría se tambalean

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

Este mandato está siendo un circuito de equilibrismo para el gobierno municipal del Ayuntamiento de Tarragona. La complicada aritmética del pleno municipal, ha obligado al ejecutivo socialista a tejer consensos con diferentes grupos de la oposición para tener mayoría y sacar adelante sus políticas.

Si bien es cierto que han superado estos primeros dos años en solitario sin muchas complicaciones, la salida de Elvira Vidal del grupo municipal de Junts per Catalunya puede trastornar un tablero de juego que el PSC ya había conseguido dominar.

Una alianza con Esquerra Republicana —con seis concejales— habría permitido al PSC —que tiene nueve— tener un camino de rosas durante la primera mitad de mandato, pero los roces personales entre ambas formaciones han imposibilitado este escenario. ERC está en fuera de juego junto con Vox, de quien el alcalde, Rubén Viñuales, no quiere oír hablar. El Partido Popular, que es la tercera fuerza del Ayuntamiento, tampoco está entrando en los planes de los socialistas.

Con estas opciones descartadas, los grupos municipales de Junts per Catalunya y En Comú Podem se convirtieron, desde buen inicio, en las únicas alternativas viables para el gobierno. Es verdad que el ejecutivo ha tenido que hacer equilibrios, pero no lo ha tenido que hacer sobre un cable delgado e inestable, sino sobre una madera de unos cuantos centímetros de anchura.

Y es que siempre ha podido recurrir a Junts y, cuando no ha podido apoyarse en ECP, lo ha hecho con los consejeros no adscritos: Javier Gómez y Jaime Duque. La salida de ambos consejeros del grupo municipal de Vox permitió ampliar el abanico de opciones para el ejecutivo socialista.

Este comodín ha facilitado la gobernabilidad en la plaza de la Font, pero la marcha de Elvira Vidal de Junts puede volver a complicarla. La formación soberanista, principal socio del gobierno de Viñuales, ha perdido un concejal y, por lo tanto, la terna PSC-Junts-ECP ya no permite tener mayoría. Hay que recordar que esta fórmula sirvió para aprobar las ordenanzas fiscales y los presupuestos.

Por lo tanto, los consejeros no adscritos, que si actuaran como un partido unificado serían cuarta fuerza, jugarán un papel crucial durante lo que resta de mandato. Especialmente, Elvira Vidal, quien ya ha declarado al Diari Més que «mi voto el PSC se lo tendrá que ganar». Todo apunta, sin embargo, que tendrá una posición colaborativa, la misma que han mostrado los consejeros Gómez y Duque.

En Comú Podem se ha mostrado muy crítico con el «transfuguismo» y descartan formar parte de ningún acuerdo que se sostenga a los concejales no adscritos. Por su parte, Junts, cuando comunicó que no entraba en gobierno, alegaba que no lo hacía porque tendrían que depender de los exconsejeros de Vox.

Sin embargo, hay que recordar que la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, así como la adjudicación del contrato de la basura a Urbaser se sacaron adelante con los votos de la formación de Puigdemont y los no adscritos. A partir de ahora, sin embargo, esta combinación tampoco permite llegar a los 14 votos, ya que haría falta uno más.

Así pues, la pregunta es: ¿cómo afectará el sentido de voto de Vidal a las decisiones que acabe tomando JxCat? Y es que la nueva consejera no adscrita cargó duramente contra el portavoz de Junts, Jordi Sendra. La marcha de Vidal ha hecho tambalear los equilibrios del gobierno municipal para buscar mayorías, pero Viñuales confía en que, a través del diálogo y las negociaciones, se acabará encontrando la estabilidad.