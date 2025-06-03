Agustí Colomines: «En el Parlament se discuten tonterías y a menudo se olvidan los problemas reales»

Nacido en Barcelona en el año 1957, Agustí Colomines es historiador y profesor titular en la Universidad de Barcelona. Ha dirigido instituciones como Unescocat, la Fundación Catalanista y Demócrata y la Escuela de Administración Pública. Desde junio de 2024 es diputado en el Parlament dentro del grupo de Junts+. A principios de mayo de este año se incorporó como independiente a MEScat, una organización socialdemócrata heredera del catalanismo de izquierdas. También es articulista habitual y autor de varios libros de ensayo y poesía.

El pasado viernes asistió a un encuentro en el bar Nou Centre, en el barrio de Torreforta, en Tarragona. ¿Qué compartió con la gente que le quiso escuchar?

«De entrada, vine a presentarme como parlamentario de Junts+ y como afiliado a Moviment d'Esquerres (MEScat), un espacio con el que compartimos una mirada progresista sobre la soberanía, los derechos sociales y la justicia. Expliqué las políticas que impulsamos en el Parlament desde esta óptica y qué papel puede jugar un partido de izquierda soberanista como el nuestro. Y también escuchar, que es lo más importante, porque yo creo mucho en el diálogo directo con la ciudadanía».

A principios de mayo se incorporó como independiente a MEScat. ¿Qué le llevó a sumarse y por qué ahora?

«Creo que hace falta una izquierda independentista, pero que también esté alineada con el presidente Puigdemont. En este sentido, Junts es la opción más adecuada hoy. La independencia es un objetivo para conseguir pero hace falta trabajarla desde una perspectiva social y MEScat representa esta izquierda con vocación soberanista».

Usted dijo que quería centrarse en la docencia y la escritura. ¿Qué le ha llevado a reanudar el compromiso político desde esta nueva militancia?

«A día de hoy, el españolismo está muy fuerte, y en cambio el independentismo catalán está disgregado, cabizbajo. Además, creo que ante la posibilidad de que se asocie el independentismo con la extrema derecha, los demócratas tenemos la obligación de remar por un independentismo claramente democrático. Yo soy un animal político y, viendo cómo está el panorama actual, me he sentido empujado a hacer este paso adelante. No me quedaba más remedio».

¿Qué líneas de actuación considera prioritarias como diputado de MEScat dentro de Junts+?

«Para mí, lo más importante es fortalecer las estructuras nacionales del país. Eso implica reforzar el compromiso cívico y ciudadano, porque queremos construir la Cataluña de su pueblo. Es fundamental abordar cuestiones como la inmigración, la reforma de la administración pública y, también, la calidad de la opinión pública. Los medios de comunicación públicos, tal como están hoy, ofrecen un relato bastante sesgado de la sociedad, y hay que trabajar».

¿Cree que los medios públicos tienen un sesgo ideológico?

«Sí, claramente. Cada vez tienen un discurso más woke, y eso, desde un pensamiento progresista como el mío, me parece preocupante. Se fijan en temas muy secundarios, a veces banales, y les otorgan una importancia exagerada, mientras dejan de lado las cuestiones sociales de fondo, como la desigualdad o la inmigración. Este sesgo, impulsado por los comunes, tiene una fuerza desproporcionada. En el Parlament de Catalunya tienen seis diputados, pero dominan con fuerza».

En un artículo de su blog (El passat que no passa) advertía del peligro de quedar atrapados entre el populismo woke y la extrema derecha. ¿Qué riesgos ve?

«Este es uno de los grandes problemas que sufrimos a día de hoy. En el Parlament de Catalunya, por ejemplo, se acostumbran a vivir debates que no tienen ninguna conexión con la realidad cotidiana que se vive en los municipios catalanes. Y eso es porque el gobierno de Salvador Illa depende de los votos de ERC —que cada vez es más woke- y de los comunes. Entonces, se da por buena una agenda que olvida los problemas reales. Discutimos tonterías, directamente».

¿Qué modelo de política migratoria defiende?

«El de siempre: la integración. No hay ningún otro. Pero tiene que ser una integración que no sea impuesta, sino basada en el respeto mutuo y los derechos humanos. Hace falta una ética pública que todo el mundo entienda. Yo parto de una visión progresista heredera de la Revolución Francesa: las expresiones religiosas no pueden condicionar la vida pública ni recortar libertades».

¿Esta posición podría parecer próxima a la de Alianza Catalana?

«En absoluto. Estoy en las antípodas de este planteamiento. El discurso de Alianza Catalana es tóxico, busca culpables fáciles y fomenta el odio. Por ejemplo: si cae un árbol en la Rambla de Tarragona, ellos dirán que la culpa es del inmigrante que pasaba por el lado. En realidad, la culpa es del viento. Hacen un relato completamente desenfocado y utilizan el catalanismo para justificar la xenofobia. Es repugnante».

En varios escritos ha criticado el crecimiento de la extrema derecha en Cataluña. ¿Cómo se le puede hacer frente desde el soberanismo democrático?

«Con más democracia. Con más claridad en las propuestas y sin miedo. Cuando no explicas lo que quieres o te escondes detrás de discursos ambiguos, la gente se refugia en opciones fáciles. Si la extrema derecha crece, también es por culpa de los partidos que no han sido capaces de ofrecer una alternativa sólida».

¿Cómo valora la legislatura actual del gobierno español en relación con Cataluña?

«Es una legislatura de mínimos. La amnistía ha sido positiva, pero queda mucho por hacer. En temas como la financiación, las infraestructuras, la lengua, no hay avances. Además, se ha visto cómo la dependencia de los Comunes o del PSOE condiciona el margen de acción real del Govern catalán».

Hace pocos días, su grupo parlamentario criticó el cierre de la oficina de ACCIÓ en Tel-Aviv, en Israel, asegurando que debilita la proyección exterior de Cataluña. ¿Comparte esta crítica?

«Sí. Cerrar una oficina como esta no ayuda en nada. Es una medida simbólica que perjudica los intereses comerciales y económicos del país. Lo que tendría que hacer el Govern es reforzar su acción exterior, no recortarla para contentar a una parte de sus socios».

Hay muchos jóvenes que pasan de la política porque la ven lejana o porque no la entienden. ¿Qué les diría para animarles a interesarse?

«Les diría que la política lo afecta todo: la educación, el trabajo, el futuro, etc. Si no participan, otros decidirán por ellos. Ser crítico es necesario, pero también hay que implicarse para cambiar lo que no funciona».