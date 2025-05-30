Rubén Viñuales: «Hemos priorizado la renovación de autobuses a la gratuidad del servicio»

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, con la playa del Miracle y los restos del ya desaparecido ‘mamotreto’ de fondo.. Tjerk van der Meulen

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

El ‘mamotreto’ del Miracle ya es historia. ¿Cree que este será el proyecto más recordado de este mandato?

«Por suerte no, porque tenemos muchos. De hecho, ya se está ejecutando uno que será muy transformador, que es el Fòrum de la Colònia. También tenemos la renaturalización del Francolí, el plan de asfaltado y todos los proyectos para revitalizar la Tabacalera. Además, se está avanzando con el proyecto de la comisaría de Battestini y se está potenciando el turismo deportivo con la llegada de acontecimientos como el Tour de Francia, el Campeonato de España absoluto de atletismo o la Copa de la Reina de baloncesto».

¿Cambiaría alguna de las decisiones que ha tomado durante estos dos años?

«Y tanto. Nosotros aprendemos de nuestros errores cada día. Hay temas que habría gestionado de otra manera, pero lo importante no es tanto arrepentirse, como saber reaccionar y rectificar; y eso hacemos siempre. Sobre todo, hemos aprendido a gestionar mejor cómo comunicamos algunas cosas, ya que en el pasado no lo habíamos hecho del todo bien».

Uno de los grandes retos pendientes es la aprobación del nuevo POUM. ¿Le preocupa que pueda acabar el mandato sin haberlo conseguido?

«Por los plazos que tenemos, la verdad es que no. Tenemos dos años todavía por delante. Estamos esperando los informes preceptivos y alguno está tardando más. Eso implica una cierta demora, pero me consta que los informes van avanzando. Después, faltará el debate sereno y pacífico para buscar el consenso con el resto de formaciones. A veces, las prisas son malas consejeras y, en este caso, queremos que sea un POUM de consenso y muy transversal. La gente tiene que entender que si lo aprobáramos hoy, el primer ladrillo se pondría dentro de seis años, siendo optimista».

¿Mantiene la voluntad de sacar adelante la urbanización de Mas d'en Sorder?

«Sí. Me gustaría que la gente pudiera visualizar bien de qué estamos hablando. El proyecto no es construir en una zona verde, sino que se trata de una calle que ya está urbanizada, con casas construidas a un lado. Lo que queremos ahora es construir en el otro lado. Y no sólo eso, sino que también se restaurará el Mas d'en Sorder, el edificio modernista en sí, y se protegerá el entorno.

¿Sigue defendiendo que la estación intermodal se tiene que situar en la Horta Gran?

«Nosotros estamos a la espera de que alguien del Ministerio de Transportes nos desvanezca los temores que tenemos como ciudad. Contratamos una ingeniería externa, que es de las mejores del mundo, la cual nos dice que la ubicación donde se quiere construir la estación no sólo hará que Tarragona no mejore, sino que incluso podríamos perder los trenes que vienen de Valencia. Pero no pierde Tarragona, pierden los 2,7 millones de usuarios de regionales y del AVE que son de la ciudad. ¿Tenemos que callar ante una situación que nos dicen los ingenieros que puede ser desastrosa? Que nos digan que será al contrario y nos den la seguridad que Tarragona no perderá, sino que ganará».

A pesar de las discrepancias por la intermodal, ¿sigue habiendo consenso para impulsar el Área Metropolitana?

«Por supuesto. No tiene nada que ver. ¿O es que la necesidad de gestionar conjuntamente el transporte para autobús, el taxi, la energía y el agua se ha perdido? ¿El debate sobre la intermodal hace que sea incompatible el resto de luchas conjuntas? Otra cosa es que se quiera hacer ver eso, porque quizás hay gente que tiene ganas que no pase el Área Metropolitana, pero nosotros perseveramos».

¿Confía en que la nueva adjudicataria del contrato de la basura empezará a operar este verano?

«Sí. Tenemos confianza y fe que dentro de un mes y medio o dos se pueda clarificar la situación con la resolución del Tribunal Catalán de Contratación. Adjudicar a Urbaser es cumplir con la resolución del tribunal. Me resultaría complejo de entender que, ahora, vayan en contra de la ejecución de su propia resolución».

Pero esta reconocía que el resto de ofertas también incumplían los requisitos.

«No es del todo así. De hecho, FCC presentó un recurso donde pedía la anulación de la licitación porque consideraba que todo estaba mal y lo rechazaron. Dijeron que la licitación estaba bien hecha».

El proyecto de la Tabacalera tampoco se desencalla.

«Confiamos en el Ministerio de Cultura, confiamos en el ministro [Ernest Urtasun] y confiamos en que todo eso se resolverá pronto. El Ayuntamiento de Tarragona y la Generalitat tenemos claro que la ubicación idónea es la Tabacalera y ahora sólo tenemos que esperar que el Ministerio pueda formalmente comunicarlo también de esta manera».

¿Cuándo se volverán a reunir con el Estado y la Generalitat para tratar el tema?

«Estamos pendientes de la nueva reunión de la comisión tripartita, que creo que se puede producir el mes que viene».

¿Se está avanzando con el Consorcio del Patrimonio?

«Va muy bien, se está avanzando a buen ritmo. Este año se podrá ver alguna cosa, estoy convencido».

Durante la campaña prometió la gratuidad de los autobuses municipales. ¿Por qué no ha llegado?

«Una manera de hacerlo es no gastarnos los más de 13 millones de euros que invertiremos para renovar la flota y destinar este dinero a la gratuidad del servicio. Pero, entonces, tendremos buses de 20 años de antigüedad. Creemos que la gratuidad acabará llegando, como ha pasado con el tren a nivel estatal, pero ahora mismo teníamos que tomar una decisión y la más lógica y eficiente es gastar el dinero en renovar y ampliar la flota».

También propuso la recuperación de la Font dels Lleons. ¿Mantiene la voluntad de hacerlo?

«Sí. Hablamos con el señor Martorell —el propietario— hace un par de semanas. Es verdad que aquí hay otro actor que es la Generalitat, que actúa según sus criterios y, a veces, tiene alguna pelea con el propietario, pero me consta que quieren encontrar soluciones. Aquí apelamos a la buena voluntad de ambas partes. Soy un apasionado por la Font dels Lleons y creo que la gente lo tiene que conocer».

Dos años en minoría

Hace dos años, inició su mandato en solitario...

«Y lo acabaré en solitario. Por suerte, tengo un gobierno formado por hombres y mujeres que dedican 25 horas al día a su trabajo y, por eso, no se nota. Decían que con sólo nueve consejeros no se podía gobernar y ya hemos demostrado que es falso. Sin embargo, creemos que el municipalismo tiene que ser generoso y cooperador, e intentamos ampliar el gobierno con Junts y En Comú Podem. Esquerra se autoexpulsó por motivos más de duelo, por perder la alcaldía».

¿Le sorprendió que JxCat decidiera no entrar en gobierno?

«Respetamos mucho las decisiones de los otros partidos. Lo único que puedo decir son palabras positivas de Junts en Tarragona y del consejero Jordi Sendra. Junts y ECP no han querido entrar, pero les estamos muy agradecidos porque han ayudado a sacar esta ciudad adelante».

¿Qué le ofreció a Junts?

«Lo que hicimos primero es saber si lo consideraban posible y, después, obviamente, fueron las negociaciones. Respetamos su decisión».

¿Considera que la marcha de Elvira Vidal de la formación soberanista complicará todavía más el trabajo a la hora de encontrar mayorías?

«No. Nunca es agradable cuando alguien se acaba marchando de un grupo y pasa a no adscrito, pero yo confío plenamente en su estima por Tarragona y es lo único que nos interesa a nosotros».

Ha recibido críticas por apoyarse en los dos exconsejeros de Vox.

«Estadísticamente, el partido que más cosas vota con Vox es ERC. ¿Eso quiere decir que se están apoyando en Vox? No, hay votaciones donde coinciden. Además, los consejeros Javier Gómez y Jaime Duque se marcharon de un partido del que nos cansamos de decir que es de extrema derecha y defiende opiniones racistas. ¿Ellos se marchan renegando de todo eso y qué hacemos? Continuar machacándolos. ¿Este es el mensaje que se quiere dar a todas las personas que queremos que salgan de esta espiral de odio que es Vox? De todos modos, no nos apoyemos en nadie. Nos dan apoyo grupos de todo tipo».

¿Será el alcaldable del PSC en Tarragona en las elecciones municipales del 2027?

«El candidato o candidata será el que decida la militancia del PSC en la ciudad».

¿Le gustaría repetir?

«Tienes que seguir queriendo ser alcalde mientras tengas ilusión y proyecto. Y yo la tengo».