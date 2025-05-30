El nuevo Plan Local de Juventud busca incidir más en los barrios de Tarragona

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

«Intentamos acercarnos al máximo a la realidad juvenil». Bajo esta premisa, el Ayuntamiento de Tarragona presentó ayer el nuevo Plan Local de Juventud, que marcará las acciones a seguir hasta el 2028. Los programas que lo conforman son fruto de un proceso participativo con más de 4.000 personas a lo largo de cuatro años: jóvenes, profesionales que trabajan con jóvenes, entorno cercano y grupos municipales.

A raíz de las aportaciones recogidas mediante los diferentes mecanismos se han establecido los retos e hitos que regirán este Plan. Uno de los principales, será la emancipación de los jóvenes, cada vez más complicada.

Nueva sala de creación

«Queremos acompañarles. Así, conectamos las demandas de la juventud y las políticas que hacemos», expuso Guillermo García, consejero de Juventud. El consistorio continuará con varias acciones que ya han funcionado en los últimos años e impulsará nuevas. Un ejemplo es que se creará una sala de creación visual en el Espai Jove Kesse que quiere «potenciar la formación y creación» en este ámbito.

Otro de los ejes más importantes será el bienestar emocional de los jóvenes. «Hay que destinar recursos. Pretendemos ampliar los servicios y diversificar las políticas para poder llegar a los diferentes perfiles», apuntó el consejero. Y también se quieren ampliar e intensificar los servicios prestados en los barrios. «Nos preocupa el código postal. Porque según el código postal el acceso a ciertas políticas o servicios, como la cultura, son más difíciles o están acondicionados», explicó el edil.

Los espacios juveniles como el Espai Jove Kesse o la Oficina Jove tienen una valoración media superior a 9 puntos sobre 10, según un estudio encargado por el Ayuntamiento. Sin embargo, el estudio demuestra que hace falta mejorar la accesibilidad territorial y hacerlos más conocidos entre el conjunto de jóvenes, aproximándolos especialmente a los barrios de Ponent.