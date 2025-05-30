El Ayuntamiento de Tarragona consolidará Ca la Garsa, donde no se actúa desde hace siete años

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

Después de muchos años, el Ayuntamiento de Tarragona actuará en Ca la Garsa. El consistorio ha licitado los trabajos para consolidar las estructuras de los restos medievales. Las obras prevén estar acabadas este año. «La sensación es de ‘por fin’. Hace 7 años que la calle Talavera está cerrada y, desde este gobierno, se decidió desde el primer momento que se tenía que reabrir», expresa Nacho García Latorre, consejero de Patrimonio.

Los trabajos tienen un presupuesto de unos 112.000 euros, con IVA. En el 2018 se hizo la última actuación de emergencia. «No podemos tener la calle cerrada como la tenemos por un problema de sujeción de los muros. Ca la Garsa era una prioridad y así lo hemos demostrado», expone el consejero. Los trabajos permitirán retirar el andamio existente y consolidar los diferentes arcos.

De cara al futuro, el gobierno municipal se plantea su puesta en valor. «El objetivo es musealizar el espacio y generar un patrimonio histórico de la ciudad que va más allá del legado romano. Ca la Garsa forma una parte esencial en este intento», añade García. Este objetivo se plantea a medio plazo. La previsión de los trabajos es que puedan empezar hacia el verano y antes de año estén terminadas.

Del edificio se conservan un conjunto de arcos apuntados. A nivel de planta baja hay tres arcos diafragmáticos apuntados paralelos a la fachada de la plaza dels Àngels, que debieron conformar una sala rectangular, según el Buscador del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña.

Dos arcadas de menores dimensiones, también apuntadas, se conservan perpendiculares a las anteriores. Precediendo las tres arcadas primeras se constata la estructura de un pórtico con otro arco apuntado, que debió preceder al edificio propiamente dicho y, a nivel superior, otro arco apuntado de las mismas dimensiones que los inferiores.

Intervenciones modernas

Se pueden ver también otras intervenciones menores de época moderna. En la calle de Talavera, adyacente al edificio de Ca la Garsa, se conservan también dos arcos apuntados. Parte del edificio estaba hecho de sillares, pero mayoritariamente estaba hecho de tapia. A nivel arqueológico se han documentado una serie de niveles que van desde época bajoimperial (siglos V-VI) hasta la actualidad.

Ca la Garsa fue derrocado con autorización del Ayuntamiento de Tarragona, ya que en aquel momento estaba en muy mal estado de conservación y se quería hacer un edificio nuevo, que del antiguo solo tenía que conservar el arco gótico que se veía en la planta baja de la fachada principal y que estaba protegido por el planeamiento municipal. En este proyecto también se conservaban unos arcos laterales, que estaban tapiados pero visibles.