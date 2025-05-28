Tarragona da este viernes el pistoletazo de salida a la cuarta edición del Festival TETA

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona se prepara para acoger este fin de semana la cuarta edición del Festival TETA, una cita consolidada dentro del calendario cultural y social de la ciudad. Organizado por la Consejería de Igualdad, Políticas Feministas y LGTBI+ del Ayuntamiento de Tarragona, el festival tendrá lugar los días 30 y 31 de mayo en el Auditorio y jardines del Camp de Mart, con una propuesta artística y reivindicativa que apuesta por la igualdad de género, la diversidad y la sororidad.

Una programación musical de primer nivel

La primera jornada arranca este viernes 30 de mayo con actuaciones de gran calibre. Clara Peya (21 h), reconocida por su estilo transgresor y comprometido, abrirá la noche. Acto seguido, Zahara (22.30 h), un icono de la música alternativa española, presentará temas de su nuevo disco Lento Ternura. La jornada se cerrará con Ouineta (00 h), con una propuesta urbana y referencias a los iconos pop de los 2000.

El sábado 31 de mayo será el turno de Roserona (21 h), Elena Garcia (21:45 h) y Rosario (22.30 h), una de las grandes estrellas de esta edición, que presentará su nuevo trabajo Universo de Ley y repasará los grandes éxitos de su carrera. La fiesta cerrará con la actuación gratuita de Les Que Faltaband (00 h), una banda femenina de versiones que ha cautivado el público con su energía y frescura.

Cultura, comunidad y reivindicación en el corazón de Tarragona

Paralelamente a los conciertos, los jardines del Camp de Mart acogerán una amplia oferta de actividades gratuitas. El viernes por la tarde habrá espectáculos como el de Niñas del Mago (18 h), el único dúo de magas de España, y la actuación de Juls (19 h), una de las voces emergentes del panorama catalán.

El sábado empezará con una batucada feminista (10 h) desde la plaza Corsini y, a partir de las 11 h, tendrá lugar la Feria de Entidades, con la participación de una docena de asociaciones y colectivos sociales y feministas. Esta feria ofrecerá actividades para toda la familia, juegos infantiles, presencia de la gigante Flora y servicio de canguraje del programa Temps x Cures. Por la tarde, habrá espectáculos como el monólogo de Coria Castillo (18 h), Ellas Music Band (19 h) y un nuevo pase de Les Que Faltaband (00 h).

Entradas y accesibilidad

Les entradas por el festival se pueden adquirir en la web oficial www.tetafest.com, con un precio de 25 euros por día o 36 euros por el abono de dos días. Todas las actividades en los jardines del Camp de Mart son gratuitas y accesibles a todo el mundo.

Con esta nueva edición, el Festival TETA reafirma su compromiso con la transformación social a través de la cultura, la música y el feminismo, convirtiéndose en un espacio, de resistencia, celebración y empoderamiento colectivo.