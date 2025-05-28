El port de Tarragona prueba el uso de drones para detectar gases dentro del recinto portuario

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El port de Tarragona ha hecho un ejercicio para probar el uso de drones para detectar gases dentro del recinto portuario. Al test ha participado personal de la Autoridad Portuaria, de los Bomberos de la Generalitat y de las empresas proveedoras de los dispositivos. Se han utilizado drones equipados con sensores que hacen la monitorización de una zona y transmiten datos en vivo de las concentraciones de hasta cinco gases diferentes que pueden detectar. En concreto, se ha medido oxígeno, monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y atmósfera inflamable. El objetivo ha sido comprobar las prestaciones, rendimiento y efectividad de los aparatos.

La voluntad del puerto es incorporar los aparatos como elementos de vigilancia que también puedan detectar dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3), dióxido de azufre (SO2), cloro gaseoso (CI2), partículas y compuestos orgánicos volátiles (COV). Todos ellos son indicadores de contaminación en caso de escape, incendio o explosión, de manera que jugarán un rol clave a la hora de detectar un incidente o situación de emergencia.