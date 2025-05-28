Encuentran en Tarragona a un niño de 4 años desaparecido en Murcia

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Bernardino, un niño de 4 años que había desaparecido el pasado 4 de mayo en la localidad murciana de Molina de Segura, ha sido encontrado en buen estado en Tarragona. El menor se encontraba con su madre y su abuela, quienes han sido detenidas por la Policía tras confirmarse que se trataba de un caso de sustracción parental. La madre se llevó al pequeño pese a que la custodia legal pertenece al padre.

La familia paterna, que no dejó de buscarlo desde su desaparición, se ha desplazado hasta la ciudad tarraconense durante esta madrugada para reencontrarse con el menor y poder llevarlo de regreso a casa. La situación de custodia se remonta a una sentencia judicial anterior, que otorgó la tutela al padre después de que la madre fuera condenada a cerca de ocho meses de prisión por malos tratos hacia él.

El padre, visiblemente emocionado, ha explicado en el programa Vamos a ver de Telecinco que reencontrarse con su hijo ha sido “el mayor regalo” que podía recibir. “Cuando llegué a comisaría, lo primero que me dijo fue: ‘Papá, gracias por salvarme la vida. Sabía que me estabas buscando con la policía’”, ha relatado entre lágrimas.