Diari Més

Sucesos

Detenido un hombre por robar un catalizador en el aparcamiento de la Horta Gran

El detenido, de 53 años, intentó huir cuando vio llegar a la patrulla de la Guardia Urbana

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Urbana de Tarragona.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Urbana de Tarragona.GUT

Redacció Redacció
Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

La Guardia Urbana de Tarragona ha detenido a un hombre de 53 años como presunto autor de un delito de hurto y de daños leves. Los hechos pasaron este lunes, hacia las 15.20h, cuando la Sala de Coordinación y Atención Ciudadana (SCAC) recibió una llamada alertando de que en el aparcamiento disuasivo de la Horta Gran había un hombre con actitud sospechosa y que parecía que había sustraído algo de un vehículo que había aparcado.

Rápidamente, una patrulla se desplazó hasta el aparcamiento y localizó al hombre, gracias a la descripción que se facilitó, que al ver a la patrulla intentó huir. Los agentes lo retuvieron mientras comprobaban la bolsa que llevaba encima. En el interior había un catalizador, una sierra caladora y un gato hidráulico.

Después de ser preguntado por los agentes, el hombre afirmó que los objetos eran suyos y que el catalizador lo había sustraído de un vehículo aparcado. Los agentes lo comprobaron y, a las 15.30h, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de hurto y de daños leves.

tracking