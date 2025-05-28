Detenido un hombre por robar un catalizador en el aparcamiento de la Horta Gran

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Tarragona ha detenido a un hombre de 53 años como presunto autor de un delito de hurto y de daños leves. Los hechos pasaron este lunes, hacia las 15.20h, cuando la Sala de Coordinación y Atención Ciudadana (SCAC) recibió una llamada alertando de que en el aparcamiento disuasivo de la Horta Gran había un hombre con actitud sospechosa y que parecía que había sustraído algo de un vehículo que había aparcado.

Rápidamente, una patrulla se desplazó hasta el aparcamiento y localizó al hombre, gracias a la descripción que se facilitó, que al ver a la patrulla intentó huir. Los agentes lo retuvieron mientras comprobaban la bolsa que llevaba encima. En el interior había un catalizador, una sierra caladora y un gato hidráulico.

Después de ser preguntado por los agentes, el hombre afirmó que los objetos eran suyos y que el catalizador lo había sustraído de un vehículo aparcado. Los agentes lo comprobaron y, a las 15.30h, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de hurto y de daños leves.