Javier Sancho, nuevo presidente de la AEQT

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Asamblea General de la Asociación de Empresas Químicas de Tarragona (AEQT) celebrada este viernes en el Celler de Vila-seca ha nombrado a Javier Sancho, director del Complejo Industrial de Repsol en Tarragona, como nuevo presidente de la entidad para los próximos tres años. De esta manera, el hasta ahora vicepresidente 1.º y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, toma el relevo de Ignasi Cañagueral, presidente los últimos tres años.

Las tres vicepresidencias las ocuparán a partir de ahora Ignasi Cañagueral (DOW) como vicepresidente 1.º y continuarán Benjamin Hepfer (BASF) y Eduardo Sañudo (Vopak Terquimsa) que acompañarán a Javier Sancho y a la directora gerente de la AEQT, Maria Mas, en la dirección de la organización.

El nuevo presidente jugó un papel clave como vicepresidente durante el último mandato. En concreto, desde la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente, lideró la Guía de Buenas Prácticas Medioambientales, una iniciativa pionera que pone de manifiesto la apuesta del sector en materia de sostenibilidad. Otro ejemplo destacado es la apuesta por la gestión conjunta de las aguas industriales entre empresas del sector químico de Tarragona, un referente internacional en la eficiencia de la gestión del agua.

Sancho ha explicado a los representantes de la Asamblea General que una de sus principales prioridades es el desarrollo del Plan Estratégico 2024-2028, así como, seguir trabajando para convertirse en un complejo químico de referencia a escala internacional en materia de seguridad, sostenibilidad, competitividad e innovación. El nuevo presidente ha añadido que «hay que seguir generando valor para el territorio a la hora que damos respuesta a los retos globales en materia energética y medioambiental».

Antes, el presidente saliente, Ignasi Cañagueral, se ha despedido del cargo agradeciendo el intenso trabajo llevado a cabo los últimos tres años y la colaboración y unidad de todas las empresas del sector con el convencimiento que, esta actitud de cooperación que siempre ha caracterizado a la asociación, será clave para consolidar su competitividad y la sostenibilidad en su proceso hacia la neutralidad climática. Ignasi Cañagueral, además de vicepresidente 1.º ha sido nombrado Presidente de la Comisión de Medio Ambiente.

La renovación de las diferentes vocalías y cargos de la Junta Directiva era uno de los punto principales del orden del día de la Asamblea Ordinaria del AEQT de este viernes. De esta forma, aparte de los ya mencionados integran la Junta Directiva del AEQT Francisco Claver (Asesa), Ignacio Torres (Carburos Metálicos), Borja Pérez (Clariant), Andrea Firenze (Covestro), David Castañeda (ELIX Polymers), Joan Miquel Capdevila (Ercros), Antoni Boix (Grace), Eduardo Chicote (LyondellBasell), Leandro Crespo (Tepsa), Ángela Moreno (TDE), Enric Acosta (Messer Ibérica), además de Ferran Huidobro como secretario general.