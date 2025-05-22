El festival se celebrará del 27 de junio al 9 de agosto.Joan Carles Borrachero

Suu, Scorpio, Juls o Nakani Kanté encabezan el 15.º festival Sota la Palmera de Tarragona, que se celebrará del 27 de junio al 9 de agosto y contará con 46 actividades gratuitas, ha informado este miércoles la organización en rueda de prensa.

Con el Espacio Jove la Palmera (en la antigua Facultad de Letras) como epicentro, la programación incluirá ciclos temáticos como Margalló, con actuaciones de danza y música emergente los martes; Estiu amb Cooperació, con cine social los miércoles; y las noches temáticas de los jueves, con música y danza.

Los viernes y sábados estarán dedicados a los conciertos, con actuaciones de Suu, Scorpio, Nakani Kanté, Lia Sampai, Al·lèrgiques al Pol·len, Fingerbiter, Maria Fort, Fòrum o Elisabeth Born, entre otros.

El concejal de Juventud de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha destacado que «no es sólo una programación de verano, es una acción que apuesta por el talento emergente y local con un 60% del cartel formado por artistas jóvenes del territorio».

El festival Sota la Palmera está impulsado por el Ayuntamiento de Tarragona, en colaboración con más de una decena de entidades y colectivos del territorio.